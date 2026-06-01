Defensa nombra delegado en Catalunya al exjefe del Regimiento Barcelona 63

El coronel de Infantería Pedro Valdés Guía es desde este lunes el militar elegido para desempeñar el puesto de Delegado de Defensa en Catalunya, según decisión de la ministra Margarita Robles. Valdés comenzará a ejercer el cargo -actualmente ocupado de forma interina por el coronel Jaime Caro- el próximo 30 de junio, con un mandato de tres años. El nombramiento ha sido publicado este lunes en el Boletín Oficial de Defensa.

El coronel Valdés es diplomado de Estado Mayor y doctor en Gobierno y Cultura de las Organizaciones por la Universidad de Navarra. El pasado mes de diciembre culminó una estancia de dos años al frente del Regimiento Barcelona 63, domiciliado en el cuartel barcelonés de El Bruc. Desde allí ha dirigido varias rotaciones de adiestramiento de combatientes ucranianos dentro de la operación EUMAM de asistencia europea, que se han llevado a cabo tanto en El Bruc como en la base militar gerundense de Sant Climent Sescebes.

Valdés accedió la jefatura del Barcelona 63 tras cinco años de docencia en el Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, en el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN). Establecido en Barcelona, colaboró en el impulso, junto al Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), de las jornadas ‘Guerra y sociedad en Catalunya e identidad de defensa europea’, celebradas en Poblet en 2025 con la participación de figuras académicas como el catedrático Joaquim Albareda. La participación de Valdés tuvo la finalidad de enlazar la identidad histórica de su regimiento con la memoria de las milicias catalanas que fueron su embrión en los siglos XVII y XVIII.

En 2020, la editorial Tecnos editó la principal de las publicaciones de Valdés: 'La dirección de la guerra: conducción operacional y gobierno político de las operaciones militares". El pasado 27 de mayo, el coronel participó en el Museu d'Història de Barcelona en la presentación de un libro que lleva su firma como coautor: 'Guerra en Cataluña: 1597-1700', dedicado a los conflictos de la monarquía hispánica con Francia que convirtieron al principado en campo de batalla.

Medalla de Barcelona

Como diplomado de Estado Mayor, el nuevo delegado de Defensa en Catalunya ha desempeñado trabajos en misiones exteriores del Ejército para la OTAN y la ONU en Afganistán, Bosnia, Líbano y Rumanía. Además ha sido miembro del Mando de Operaciones del Estado Mayor de la Defensa y del Centro Conjunto de Adiestramiento de la OTAN en Polonia.

La carrera militar de Valdés Guía le ha llevado también por destinos de oficial en los regimientos acorazados Castilla, Alcázar de Toledo y Pavía.

Entre sus condecoraciones, Valdés ostenta la medalla de honor al mérito del Ajuntament de Barcelona en la categoría plata, que le fue concedida en 2025.

Este lunes, El Boletín Oficial de Defensa ha publicado también los nombramientos de otros once delegados y subdelegados de Defensa en Málaga, Cantabria, Albacete, Cuenca, Granada, Toledo, Pontevedra, Ceuta, Melilla, Castilla y León y La Rioja.