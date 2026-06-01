VISITA DEL PAPA
Podemos dará plantón al Papa en el acto del Congreso: "No hay motivo para un reconocimiento con honores"
El partido acusa al jefe de la Iglesia Católica de complicidad respecto a las vícitmas de bebés robados
Podemos dará plantón al Papa León XIV y sus cuatro diputados se ausentarán del acto que se celebrará en el Congreso de los Diputados el próximo lunes 8 de junio, dentro de la visita a España del Pontífice, que llegará este fin de semana a Madrid para acudir después a Barcelona y Canarias.
Así lo avanzó el secretario de Organización y portavoz, Pablo Fernández, que en rueda de prensa expresó también su "rechazo" que la Cámara Baja celebre esta cita, criticando que "la cámara de un estado aconfesional dé cabida al máximo dirigente de la Iglesia Católica", advirtiendo de que "ni siquiera su calidad de jefe del estado del Vaticano es excusa".
"No hay motivo para hacer un recibimiento con honores al Papa mientras se siga siendo cómplice por prate de la Iglesia", señaló, señalando episodios como los casos de bebés robados en España o las violaciones de derechos humanos que se dieron en la fundación franquista Patronato de la Mujer. "El Papa debe exigir a la Iglesia a que colabore con la verdad, justicia y reparación de las víctimas de la Iglesia Católica", defendió.
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