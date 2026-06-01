Los Comuns sitúan como línea roja con Sánchez que se "demuestre" financiación irregular del PSOE

¿Hasta dónde pueden llegar los socios de Gobierno de Pedro Sánchez ante el alud de casos judiciales que cercan al PSOE? Los Comuns han puesto este lunes la línea roja en que se llegue a "demostrar" una financiación irregular del partido. Eso sí que supondría, en palabras de la coordinadora de Catalunya en Comú, Candela López, una situación "inadmisible" que supondría un punto de inflexión. Mientras eso no suceda, la exigencia que hacen para continuar es que el presidente dé las explicaciones oportunas y que relance la legislatura con nuevas medidas en materia de vivienda y contra la corrupción.

"Exigimos a Sánchez que la legislatura valga la pena", ha asegurado la también diputada en el Congreso, que ha repetido, como dijo este fin de semana el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que Ferraz no sea un "lastre" que se lleve por delante la mayoría progresista. López ha enumerado el listado de iniciativas que han puesto junto a Sumar encima de la mesa. La primera, volver a llevar el decreto de prórroga de los alquileres al Congreso tan pronto como sea posible, algo por lo que ya se están produciendo conversaciones discretas con los grupos.

Por otro lado, y a tenor de la investigación que afecta a José Luis Rodríguez Zapatero, ha defendido la necesidad de reformar el estatuto que regula la actividad de los expresidentes para poner coto a las puertas giratorias y a la actividad de lobista. Y, en tercer lugar, ha reclamado que se activen las medidas de regeneración democrática que se acordaron hace un año, algo que, ha advertido, es "imprescindible para que se recupere la credibilidad" del mandato.

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"Más explicaciones y menos excusas"

"No hemos venido a gestionar la resignación", insisten los Comuns, que se han reivindicado como el ejemplo de que "existe una izquierda limpia y valiente", pese a reconocer la "persecución" que, a su juicio, padece el Gobierno de Sánchez desde hace ocho años. Eso no obsta, sin embargo, que consideren que hay que dar "más explicaciones y menos excusas", motivo por el que, ha recordado López, pidieron la comparecencia del presidente, algo que no está previsto que suceda hasta pasada la declaración de Zapatero el 17 y 18 de junio.