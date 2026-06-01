Política
ANC y Òmnium convocan movilizaciones independentistas durante las etapas del Tour de Francia en Catalunya
Las entidades impulsarán acciones coordinadas en las tres primeras etapas de la carrera y han activado una campaña de micromecenazgo para financiar banderas y pancartas
Barcelona pedalea hacia el Tour de Francia con una Fiesta de la Bici multitudinaria
La Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural impulsarán una "gran movilización independentista" durante las tres primeras etapas del Tour de Francia 2026, que este año pasan por Catalunya.
En un comunicado este lunes, las dos entidades han destacado que esta "gran acción coordinada" se suma a las reivindicaciones que las asambleas territoriales de la ANC llevan años organizando en competiciones ciclistas como la Vuelta o la Volta.
Ahora, Òmnium se une a esta iniciativa para "sumar esfuerzos y convertir el paso del Tour en una gran demostración cívica y democrática a favor de la independencia".
Las dos entidades están trabajando en una propuesta para incorporar también a más actores del independentismo civil, como el Consell de la República o la Associació de Municipis per la Independència, junto con otras entidades de ámbito local.
Micromecenazgo para banderas y pancartas
A un mes del evento, ANC y Òmnium están analizando los "tramos con mayor impacto televisivo" para que la acción tenga repercusión internacional, y con mayor afluencia de público para garantizar una "presencia masiva" de los símbolos independentistas durante las etapas catalanas de la competición.
"El objetivo es movilizar a cientos de voluntarios y activistas en todo el recorrido para llenar las carreteras de 'estelades', pancartas y mensajes a favor de la independencia de Catalunya ante millones de espectadores de todo el mundo", han expuesto.
Además, han activado una campaña de micromecenazgo para recaudar hasta 12.000 euros con el fin de contar con banderas independentistas y pancartas de gran formato y exhibirlas durante el recorrido.
ANC y Òmnium han hecho un llamamiento a aprovechar el Tour como "altavoz internacional" que permita "situar la reivindicación independentista catalana ante los ojos del mundo".
- El juez Peinado hacia el remate final de la carrera
- Encuesta CIS: El PSOE se estanca y PP y Vox suben en un sondeo anterior a los casos de Zapatero y Leire Díez
- El juez bloqueó 300.000 euros a los integrantes de la trama dos meses antes de entrar en el despacho de Zapatero
- La Audiencia madrileña ve incompatible que la exabogada del Estado del caso Plus Ultra defienda a un imputado del caso Zapatero
- Zapatero imputado por el caso Plus Ultra, en directo: última hora de la Audiencia Nacional y reacciones
- El PP recicla sus propias leyes: 8 de las últimas 14 normas defendidas en el Congreso las impulsó antes en el Senado
- Vídeo | Un desfile accidentado: la bandera de España cae durante la celebración del Día de Fuerzas Armadas en Vigo
- La representante de una empresa imputada en el caso Montoro justifica los pagos al despacho fundado por el exministro