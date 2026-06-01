ANC y Òmnium convocan movilizaciones independentistas durante las etapas del Tour de Francia en Catalunya

La Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural impulsarán una "gran movilización independentista" durante las tres primeras etapas del Tour de Francia 2026, que este año pasan por Catalunya.

En un comunicado este lunes, las dos entidades han destacado que esta "gran acción coordinada" se suma a las reivindicaciones que las asambleas territoriales de la ANC llevan años organizando en competiciones ciclistas como la Vuelta o la Volta.

Ahora, Òmnium se une a esta iniciativa para "sumar esfuerzos y convertir el paso del Tour en una gran demostración cívica y democrática a favor de la independencia".

Las dos entidades están trabajando en una propuesta para incorporar también a más actores del independentismo civil, como el Consell de la República o la Associació de Municipis per la Independència, junto con otras entidades de ámbito local.

Micromecenazgo para banderas y pancartas

A un mes del evento, ANC y Òmnium están analizando los "tramos con mayor impacto televisivo" para que la acción tenga repercusión internacional, y con mayor afluencia de público para garantizar una "presencia masiva" de los símbolos independentistas durante las etapas catalanas de la competición.

"El objetivo es movilizar a cientos de voluntarios y activistas en todo el recorrido para llenar las carreteras de 'estelades', pancartas y mensajes a favor de la independencia de Catalunya ante millones de espectadores de todo el mundo", han expuesto.

Además, han activado una campaña de micromecenazgo para recaudar hasta 12.000 euros con el fin de contar con banderas independentistas y pancartas de gran formato y exhibirlas durante el recorrido.

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ANC y Òmnium han hecho un llamamiento a aprovechar el Tour como "altavoz internacional" que permita "situar la reivindicación independentista catalana ante los ojos del mundo".