La relación de los Reyes y los Papas: de la alianza en la transición a visitar una España fragmentada

El viaje que León XIV realizará a España entre el 6 y el 12 de junio invita a visitar una relación histórica: cómo se han relacionado los papas con la Corona española desde la Transición hasta hoy. A grandes rasgos, Juan Carlos I hizo del vínculo con Roma un elemento de legitimación internacional de la nueva democracia y Felipe VI heredó esa buena relación en una España mucho más secularizada y políticamente fragmentada. En estos momentos, por ejemplo, las tradicionales posiciones de la Iglesia en materia de inmigración son criticadas por algunos partidos como Vox. El jefe de Estado estará en varios actos del Papa en Madrid y Barcelona, pero no viajará a Canarias, etapa en la que León XIV quiere mostrar su apoyo y solidaridad con las personas que emigran. Será la reina Sofía la que despida al Pontífice cuando parta en su avión el viernes 12 en Tenerife.

Una anécdota para empezar. El rey emérito tuvo relación con los Papas ya desde su nacimiento en Roma, el 5 de enero de 1938. Le bautizó el cardenal Eugenio Pacelli, secretario de Estado del Vaticano, años después, Papa Pío XII.

En 1975, tras suceder al dictador en la jefatura del Estado, Juan Carlos I tuvo como contraparte en el Vaticano a Pablo VI. “Era un Papa de corte más progresista que conservador que había tenido graves problemas con Franco y con ese anticlericalismo de derechas habitual en el falangismo”, cuenta Carlos María Rodríguez López-Brea, profesor titular de Historia Contemporánea de la Universidad Carlos III de Madrid. Este estudioso coincide con Gregorio Alonso García, doctor en Historia Contemporánea por la Autónoma de Madrid y profesor de Historia de España y Latinoamérica en la Universidad de Leeds, en dar valor al hecho de que Juan Carlos I renunciara a poder nombrar a los obispos entre una terna, una regalía que disfrutó Franco.

Alonso García recuerda que Pablo VI tenía en aquellos años en España como presidente de la Conferencia Episcopal Española al cardenal Vicente Enrique y Tarancón, una figura que considera clave para que el proceso de democratización se pudiera dar de forma pacífica. Y, recíprocamente, Juan Carlos I también ayudó a que la jerarquía española, tras décadas anudada al franquismo, mejorara su imagen, algo que en el resto de Europa ya había hecho tras el proceso de renovación que hizo la Iglesia en el Concilio Vaticano II (1962-1965).

El largo pontificado de Juan Pablo II (1978-2005) tras el cortísimo de su antecesor por muerte repentina (Juan Pablo I, 33 días) cubrió los primeros gobiernos democráticos de la UCD y el largo mandato de Felipe González (PSOE), además del de José María Aznar (PP). Ese amplio periodo en el tiempo incluye la evolución en la relación entre un Juan Carlos I inseguro en el trono, a finales de los 70, y un Juan Carlos I ya más consolidado a partir de 1986, cuando España entra en la Unión Europea y sucesivos gobiernos van aprobando leyes que amplían derechos y libertades (divorcio, despenalización del aborto, derecho de reunión y sindicación…).

Juan Carlos y Sofía reciben a Juan Pablo II en el de Barajas de Madrid, el 31 de octubre de 1982. / Efe

El Pontífice viajó hasta en cinco ocasiones a España, una frecuencia que, según José Ramón Rodríguez Lago, profesor titular de Historia Contemporánea de la Universidad de Vigo, se debió a que el país era un “símbolo en la batalla contra el comunismo” –uno de los objetivos que se puso Juan Pablo II– y el apoyo que quiso dar al asegurar la apuesta por el europeísmo que debía hacer España. A mediados de su pontificado, la monarquía española ya empezó a funcionar como “elemento simbólico”, añade Rodríguez Lago, y el impacto de la posición del Vaticano respecto a España ya no era tan determinante a nivel político.

El Vaticano y la Corona española han sufrido casi a la vez sus dos crisis más graves recientes: la Iglesia, con Benedicto XVI (2005-2013), tuvo que hacer frente a denuncias de abuso sexual en media docena de países (Austria, Alemania, Países Bajos, Suiza, Brasil y España) en 2010 y años posteriores y, en 2014, Juan Carlos I se rompió una cadera en una cacería en Botswana en un viaje que estaba realizando con su amante Corinna Larsen, hasta ese momento una desconocida para los españoles.

Benedicto XVI, el 18 de agosto de 2011, a su llegada al aeropuerto de Barajas es saludado por el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero,, en la recepción que le dieron los Reyes y miembros del Ejecutivo y la oposición. / AGUSTIN CATALAN

Aquel hecho, sumado al escándalo de corrupción Nóos que había afectado a Iñaki Urdangarin, llevó al Rey a abdicar en 2014 para no infringir más daño a la Corona. La vida personal del emérito nunca fue un problema en su relación con el Vaticano. “No son demasiado estrictos con los ‘delitos’ cometidos de cintura para abajo. La Iglesia siempre ha lidiado con reyes y con malos esposos”, señala Rodríguez López-Brea, de la Carlos III.

Cuando Felipe VI asumió el trono quiso que su primer viaje internacional fuera a ver al Papa Francisco (2013-2025). Lo hizo el 30 de junio de 2014, solo 11 días después de convertirse en Rey. Todo un mensaje. Este Pontífice no realizó ningún viaje a España en sus 12 años de mandato y se quedó con el deseo de ir a Canarias, algo que ahora cumplirá León XIV.

La razón de por qué Francisco no visitó este país europeo se debe, según Rodríguez López-Brea, a que no tenía buena sintonía con la Conferencia Episcopal Española. “No era por tensiones con el Gobierno o con los Reyes, sino por problemas internos en la propia Iglesia”, afirma. Rodríguez Lago, en cambio, no está de acuerdo con esa idea y pide admitir que España es una “pieza pequeña dentro del catolicismo internacional”. Sostiene que los viajes de los Papas no se organizan en claves “personales” sino por el impacto de ese desplazamiento en el “marco global”.

Los Reyes, en junio de 2014, visitan al Papa Francisco en el Vaticano en su primer viaje internacional tras el relevo en el trono. / Sergio Barrenechea / EFE

Y es en ese escenario internacional donde ahora España, añade Rodríguez López-Brea, es visto como un país “abierto a la inmigración por comparación con EEUU, entre otros”. “León XIV quiere poner en el titular de este viaje la inmigración y de paso cumplir con el deseo de su antecesor”, explica. El Gobierno de Pedro Sánchez ha llevado a cabo un proceso de regularización masivo de ‘simpapeles’ y este asunto social se ha convertido en un arma arrojadiza entre los partidos, con formaciones de ultraderecha como Vox y Aliança Catalana abiertamente contrarias a la acogida de inmigrantes de países pobres.

Felipe VI ha decidido no acudir al archipiélago canario, donde el Papa protagonizará potentes imágenes con las entidades de acogida a los migrantes en las dos islas que visita, Gran Canaria y Tenerife, territorios que viven el desafío de la llegada de cayucos de África. El Pontífice ha criticado abiertamente las políticas de inmigración de Donald Trump, su intervención en Venezuela y el ataque a Irán, tres asuntos en los que coincide con la posición de Sánchez. Según ha podido saber este diario, fuentes de Vox aseguraron a la Zarzuela que Sánchez “querrá usar el viaje del Papa para blanquearse él y blanquear sobre todo el proceso de regularización”. Esas fuentes concretan que no se sugirió que el Rey no acudiera a Canarias.

El viaje llega días después de que León XIV haya hecho pública su primera encíclica, dedicada a la necesidad de una gobernanza ética de la inteligencia artificial, un asunto con el que coincide con Felipe VI, que lo ha reclamado en varias intervenciones. “El Papa ha hecho una jugada maestra. No ha querido entrar de lleno en la encíclica en las guerras culturales y se sale por esta tangente mientras sigue tomando el pulso a la Iglesia”, remacha Alonso García.