¿Qué dice la letra de la canción 'Los perros' con la que Sánchez ha clausurado el congreso de las juventudes del PSOE?

Nada en un mitin es casualidad. Ni la puesta en escena ni la música con la que se acompaña. Este domingo, en la clausura del congreso de las Juventudes Socialistas de España (JSE) en el que se ha escogido a Aránzazu Figueroa como nueva líder, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido recibido con una canción que no había sido elegida al azar. Se trata de 'Los perros' del grupo español de rock alternativo Arde Bogotá, aunque en el acto han utilizado una versión 'remix'.

Para empezar, el título del tema ya hace referencia al apodo de 'Perro Sanxe' que empezaron a entonar los críticos a Sánchez a modo de burla convirtiéndolo en un 'meme' en la campaña de las generales de 2023, pero que finalmente se reapropiaron los simpatizantes socialistas como una suerte de símbolo de resistencia política. La JSE se encargó, en buena parte, de darle la vuelta a un mote peyorativo popularizando una imagen de un perro trajeado con el lema 'más sabe el perro sanxe por perro que por sanxe" y que fue distribuida tanto por redes sociales como a través de postales físicas o carteles, además de vender camisetas y chapas con el lema.

Pero es que además, la letra de 'Los perros' habla de forma metafórica de escapar de lo que oprime y de tener coraje para perseguir la propia libertad. "'Soltad a los perros porque me he escapado'", dice la primera frase, algo que hace referencia a un protagonista que huye de una persecución. Sánchez, precisamente, ha defendido durante el mitin que hay una "oposición marrullera" que quiere derribarlo como presidente "con malas artes" pero que, a pesar de ello y de las causas judiciales que lo acechan, él va a continuar gobernando hasta 2027. "'Corred con ganas, que esta noche aguanto. Perseguidme a fondo, quiero hacerlo largo'", continúa la letra de la canción. Y, para rematar el paralelismo con la situación del también líder del PSOE, el estribillo entona: "'Y aunque me quiera parar, no. Nunca me voy a parar, no'".

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La canción contiene otros pasajes que las juventudes socialistas han proyectado como una suerte de alegoría de la situación de Sánchez. "'Sacad colmillos, que esta noche arranco'" o "'Valor al volante y en la dirección'". El presidente, además de pedir tiempo, ha proclamado "determinación" para continuar gobernando. "'Valor, amor y cicatriz'", concluye el tema.