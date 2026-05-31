Congreso de las juventudes socialistas
Sánchez promete dar la batalla y pide tiempo: "Aunque maniobren, vamos a ir hasta 2027 y más allá"
El presidente del Gobierno carga contra la "oposición marrullera" que trata de hacer caer a su ejecutivo con "malas artes"
Impulso a la financiación autonómica y gestos con los socios: el plan de Sánchez para ganar tiempo hasta verano ante la tormenta judicial
Los ministros de Sumar exigen al PSOE que tome medidas ante el cerco judicial: "Su sede no puede seguir siendo un lastre para la mayoría progresista"
Redacción
"Su tiempo se acabó", proclamó Pedro Sánchez el 1 de junio de 2018 dirigiéndose a Mariano Rajoy bajo el argumento de que la corrupción era una "amenaza para la estabilidad" de España. Ocho años después, el presidente del Gobierno anda en la cuerda floja asediado por las causas judiciales que han sembrado la sospecha en el PSOE y en su entorno familiar, una sombra que ha alcanzado incluso a la figura de José Luis Rodríguez Zapatero. Pero lejos de arriar velas, él no da por agotado su reloj político y está dispuesto a surcar la marejada contra viento y marea. Lo ha dejado claro abrigado por las juventudes socialistas, ante las que se ha comprometido no solo a no dar "por perdida ninguna batalla", sino a continuar gobernando hasta 2027 pese a las "maniobras" de una oposición que ha tachado de "marrullera".
La banda sonora escogida para su entrada en la clausura del congreso de las Juventudes Socialistas de España, la canción 'Los perros' de Arde Bogotá, ya era toda una declaración de intenciones, una evocación al 'perro Sanxe' que hizo fortuna en 2024 tras los cinco días de reflexión que lo llevaron a prometer que resurgiría de las cenizas para boxear con lo que denominó "la máquina del fango". Ahora, sin paréntesis de por medio y con más presión de los tribunales, ha subido al atril para dejar claro que su receta pasa por el "tiempo, la determinación y la acción".
¿Qué aportó Aznar a la política? Corrupción, la gran mentira del 11-M y llevar a España a una guerra ilegal
Tiempo, porque quiere agotar la legislatura por más que no haya tregua judicial y que haya socios que empiecen a pedir sin cortapisas un adelanto electoral. El argumento es que hay que culminar las "grandes transformaciones" y que estas no pueden ser frenadas en seco por las "malas artes" que ha atribuido la derecha y a la extrema derecha. No ha dudado en personalizar en el expresidente José María Aznar esa intencionalidad política para derribarle. "Su 'quien pueda hacer que haga' es un do de pecho de un personaje que siempre se ha sobreestimado. ¿Qué aportó a la política? Corrupción, la gran mentira del 11-M y llevar a España a una guerra ilegal", ha espetado sin cortapisas.
Sánchez ha pasado de puntillas por lo que ha definido como "comportamientos inadecuados" en su partido, ante los que ha defendido que ha actuado "con contundencia", para centrarse en ese PP heredero de Aznar y atado a Voz que busca "atajos" para llegar al poder. "La oposición puede seguir maniobrando, nosotros seguiremos gobernando hasta 2027 y más allá", ha reiterado aferrado a una proclama que se ha convertido en un clásico de su manual de resistencia. Eso sí, dejando claro que, en paralelo, habrá también determinación para responder a los "infundios". Si alguien había creído que Sánchez se rendiría ante tantas togas a su alrededor, ha deslizado, es que "no conoce" al líder del PSOE.
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