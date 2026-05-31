Muere Josep Maria Salvatella, exalcalde de Llançà, exdiputado en el Parlament y escritor de largo recorrido

L’Empordà y Llançà han perdido este domingo a Josep Maria Salvatella i Suñer, exalcalde de Llançà, exdiputado en el Parlament de Catalunya y uno de los grandes escritores de Girona a caballo entre la segunda mitad del siglo XX y el primer cuarto del siglo XXI. Nacido en Figueres en 1937 y establecido en Llançà desde 1944, Salvatella construyó una trayectoria pública y literaria indisociable del paisaje, la lengua y la memoria de la Mar d’Amunt.

Hijo de los maestros Albert Salvatella y Lutgarda Suñer, siguió también el camino de la enseñanza. Empezó a ejercer en Bàscara y, poco después, obtuvo plaza en la escuela de Llançà, donde fue maestro durante veintinueve años, doce de ellos como director del centro Pompeu Fabra. Aquella vocación pedagógica convivió con una intensa vida política, que él asumía desde la convicción de que "la política la haces o te la hacen".

La actual alcaldesa de Llançà, Núria Escarpanter, ha expresado su pésame "a toda la familia" y ha lamentado "la pérdida de un personaje relevante y clave en la historia de nuestra villa y del Alt Empordà". Un sentimiento compartido por amigos y excompañeros de consistorio como Antoni Godoy o su sucesor en la alcaldía, el exdiputado, exdelegado del Gobierno y expresidente de la Diputación de Girona Pere Vila.

Vinculado a la incipiente Convergència Democràtica de Catalunya, donde entró de la mano de Miquel Roca, y amigo personal de Jordi Pujol, Salvatella fue alcalde de Llançà en representación de CiU entre 1979 y 2003. También fue ponente de Cultura de la Diputación de Girona entre 1987 y 1992 y diputado en el Parlament de Catalunya entre 1992 y 2003. Desde su escaño impulsó la ley de declaración del Parc Natural de Cap de Creus, un espacio esencial de su universo vital y literario.

Articulista de l'EMPORDÀ

Su relación con l’EMPORDÀ, del grupo Prensa Ibérica, fue larga y fiel. Desde 1988, los lectores del semanario pudieron seguir sus artículos de manera ininterrumpida, primero con el 'Dietari Blau', después con las crónicas 'Des de l’escó' y, a partir del año 2000, con el epígrafe 'Mar d’amunt'. El pasado 13 de enero, Salvatella cerraba esta colaboración de casi cuatro décadas con su último artículo, 'Mar d’amunt, Albera amunt', una evocación del macizo de la Albera como frontera, paisaje y punto de unión entre las tierras catalanas del norte y del Alt Empordà.

En aquella despedida literaria, Salvatella anunciaba que había llegado el momento de detener el teclado. "Para mí ha sido un placer colaborar todos estos años con el Setmanari de l’Alt Empordà", escribía. Lo hacía fiel a su estilo, hablando del pequeño país que amaba, de las crestas azotadas por la tramontana, de los caminos de Valleta, de Sant Genís de Terrer, de Sant Silvestre y del Puig d’Esquers, mirador íntimo de Llançà, la Mar d’Amunt, el Cap de Creus y la llanura ampurdanesa.

Autor prolífico

Su obra literaria deja títulos como Planes de l’Empordà (1994), Llançà de Festa (1995), De la pàtria més bella i estranya (1998), Sol ponent (2000), Rodes i Creus (2001), Des d’un vell setembre (2004) y Empordà: alga i ginesta (2006). También firmó, con otros autores, Llibre de Sant Silvestre (2005) y Ricard Fina, trenta anys de servei a Llançà (2006). En el prólogo de Empordà: alga i ginesta, él mismo se preguntaba qué había querido "vender" con tantos artículos: el país que lo acogía, las personas que había conocido, los recuerdos, la lengua, los poetas y escritores, o simplemente aquello que pensaba y sentía.

Más allá de la política y la escritura, Salvatella también formó parte de la vida asociativa y cotidiana de Llançà: cantor de la Coral Palandriu, jugador de baloncesto del Grifeu cuando las piernas se lo permitían, compañero de salidas de pesca hasta cala Taballera y vinculado a los Amics de Sant Silvestre. En su casa, rodeado de libros, convivían la literatura catalana, las monografías ampurdanesas y la memoria de una vida arraigada a la villa.

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Josep Maria Salvatella deja una profunda huella en la política municipal, en la cultura ampurdanesa y en el periodismo de opinión. Llançà pierde a uno de sus grandes referentes cívicos y l’Empordà despide a un escritor que supo convertir el paisaje, la memoria y la lengua en una manera de entender el mundo. Un ampurdanés, como ya había quedado escrito, de letra marcada.