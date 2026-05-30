Vídeo | Un desfile accidentado: la bandera de España cae durante la celebración del Día de Fuerzas Armadas en Vigo

Más de 3.700 efectivos han marchado este sábado en Vigo (Pontevedra) en el desfile presidido por los reyes y secundado por miles de ciudadanos que desde primeras horas de la mañana han ido ocupando las zonas aledañas a la playa de Samil, en una jornada deslucida por las nubes, que han obligado a cancelar el vuelo de las aeronaves y el salto de la patrulla paracaidista.

El momento de mayor tensión ha llegado en el proceso de izado de la bandera nacional. Fuentes del Ministerio de Defensa confirmaron la rotura del enganche superior que sujetaba la enseña al mástil mientras éste se elevaba, lo que provocó su caída y una cara de sorpresa de Felipe VI.

Nunca antes en un desfile por el Día de las Fuerzas Armadas había sucedido esto. Los miembros de la Guardia Real la colocaron en una bandeja y, en su lugar, presidió el desfile la bandera de esta unidad, la más antigua de las que participaron en el evento, que comenzó pasadas las 12.00 horas y finalizó algo antes de las 13.30 horas, con la despedida de los reyes.

La imagen de la bandera cayendo desde lo alto del mástil fue la anécdota de un desfile accidentado. El desfile ha estado presidido por el rey Felipe VI, la reina Letizia y ha sido también el estreno de la princesa Leonor, acompañados por la ministra de Defensa, Margarita Robles, junto al presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y otras autoridades civiles y militares.

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Todos ellos pudieron ver a escasos metros de distancia la caída de la bandera y cómo posteriormente el rey Felipe VI daba instrucciones para sustituir la enseña nacional por otra bandera, en este caso la de la Guardia Real. Al infortunio de la bandera se sumó el mal tiempo de este sábado en Vigo. El bajo techo de las nubes ha impedido realizar el vuelo de los seis aviones Pilatus PC-21 de la Formación Mirlo que, dibujando en el aire con sus colores la bandera española, supone cada año el pistoletazo de salida al desfile aéreo.