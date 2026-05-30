Gobierno de España
Sánchez reivindica el papel de los militares en el Día de las Fuerzas Armadas : "Representáis lo mejor del servicio público"
El presidente del Gobierno ha agradecido su labor por estar "siempre al servicio de la ciudadanía y de la paz"
EFE
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reivindicado este sábado el papel de las Fuerzas Armadas dentro y fuera de las fronteras españolas y ha agradecido la labor de los militares por estar "siempre al servicio de la ciudadanía y de la paz" y representar "lo mejor" de la función pública.
Así lo asegura en un mensaje que ha publicado en la red social X, coincidiendo con el desfile del Día de las Fuerzas Armadas que se celebra este sábado en Vigo y que presidirán los reyes de España y la princesa Leonor.
"En este #DIFAS26, reconocemos la labor, dentro y fuera de nuestras fronteras, de todos los militares que estáis siempre al servicio de la ciudadanía y la paz", ha escrito Sánchez.
Dicho esto, el jefe del Ejecutivo les recuerda que representan "lo mejor del servicio público: trabajo, disciplina, entrega y solidaridad" y les da las gracias por su "compromiso".
Al desfile, que comenzará a las 12:00 horas con la llegada de Felipe VI y Letizia, asistirán también la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad), almirante general Teodoro López Calderón.
- La fiscal superior de Madrid abre expediente contra las dos fiscales mencionadas por los investigados de la trama Zapatero
- Encuesta CIS: El PSOE se estanca y PP y Vox suben en un sondeo anterior a los casos de Zapatero y Leire Díez
- El juez Pedraz imputa a la gerente del PSOE y apunta al 'número dos' de Santos Cerdán en un nuevo frente contra el partido con una decena de investigados
- La Audiencia madrileña ve incompatible que la exabogada del Estado del caso Plus Ultra defienda a un imputado del caso Zapatero
- Seis indicios apuntalan en el sumario la imputación de Zapatero: de los dos millones de euros de 'nuestro pana' a las 'off-shore
- El cuñado del expresidente Quim Torra, a un paso de ingresar en prisión por fraude a Hacienda
- El Supremo rechaza paralizar la concesión de permisos de residencia como pedía la Comunidad de Madrid
- Zapatero imputado por el caso Plus Ultra, en directo: última hora de la Audiencia Nacional y reacciones