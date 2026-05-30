Illa sitúa el acuerdo con los sindicatos de profesores como "el primer paso para remontar" la educación en Catalunya

Tras días de negociaciones maratonianas con los sindicatos de profesores, el Govern respira aliviado por el preacuerdo firmado este viernes por la noche. Eso sí, cruza los dedos para que el 'sí' se imponga en la consulta a los docentes que se activa desde este mismo sábado para dar el asunto por zanjado. Eso no ha evitado que el president de la Generalitat, Salvador Illa, haya celebrado ese principio de entente calificándolo de "histórico" y que, tratando de no reducirlo a un mero pacto sindical, lo haya definido como "el primer paso para remontar" la educación en Catalunya.

Para el president, ahora que el conflicto se encauza con una inversión de 2.700 millones de euros en tres años, los "esfuerzos" deben centrarse en "alcanzar la excelencia" en el ámbito educativo tras años encajando malos indicadores en el informe PISA o en las pruebas de competencias básicas en materias como matemáticas, inglés y comprensión lectora, o cómo la brecha socioeconómica impacta en el nivel académico. El acuerdo con los profesores ha supuesto para el Govern una corrección de su estrategia inicial de no reabrir el pacto sellado en el mes de marzo con CCOO y UGT, carpeta que esperan poder cerrar a principios de semana y a las puertas del primer trámite que tienen que superar los presupuestos en el Parlament, concebidos como un revulsivo para la legislatura. De hecho, la crisis con los maestros y con los trenes han sido los dos principales quebraderos de cabeza del Executiu durante este primer semestre del año.

¿El acuerdo definitivo?

También la consellera de Educació, Esther Niubó, ha hecho las primeras declaraciones tras la 'fumata blanca'. En una entrevista en Catalunya Ràdio ha asegurado que espera que, ahora sí, el acuerdo sea "definitivo" y permita recuperar la normalidad, además de poner fin a las huelgas. Por ahora, el paro del lunes se mantiene a la espera del resultado de la consulta en la que los profesores empezarán a pronunciarse este mismo sábado. Cabe decir que no todos los sindicatos han suscrito el preacuerdo. Sí lo han hecho Ustec y Aspepc, además de CCOO y UGT, cosa que representan el 80% del sector; pero se han desmarcado CGT y la Intersindical, que harán campaña por el voto en contra en la consulta.

A la espera del resultado, Niubó ha subrayado que se trata de un "paso de gigante" no solo para la mejora de las condiciones laborales del profesorado, sino de la calidad de la atención educativa. Entre el incremento autonómico y el estatal, en tres años los docentes verán como su nómina suma unos 600 euros más al mes, algo que, ha reivindicado, los convertirá en los que están "mejor pagados" en todo el Estado. Según Niubó, eso ha sido posible por la "generosidad" de todas las partes.

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Lo que no queda claro es qué pasará finalmente con los 1.200 centros que, a modo de protesta, se niegan a hacer colonias y excursiones el curso que viene. La consellera ha asegurado que confía en que, finalmente, se llevarán a cabo gracias a los 50 euros por pernoctación que ya se pactó en el mes de marzo en el acuerdo inicial que finalmente ha tenido que ser ampliado.