El pódcast de EL PERIÓDICO
El pódcast de EL PERIÓDICO | “Dar mucho, pedir poco”: aquell reclam del dia de la mare
El slogan publicitari del dia de la mare de fa alguns anys era “Dar mucho, pedir poco”. Ara sabem que la lletra era de Zapatero. I a més, comptem el tall televisiu de l’any.
Dónde escucharlo
'El pódcast de El Periódico' se publica cada fin de semana y se puede escuchar en las plataformas iVoox, Spotify, Podimo, Google Pódcast, Amazon Podcasts o Apple Podcasts.
Equipo
Idea: Albert Sáez.
Estudio de grabación: Manolita Studios.
Voz en off: Mercè Torrents.
Guión, edición y realización: Sergi Mas.
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