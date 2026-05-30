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El pódcast de EL PERIÓDICO

El pódcast de EL PERIÓDICO | “Dar mucho, pedir poco”: aquell reclam del dia de la mare

18 CONGRESO REGIONAL DEL PSOE ARAGON - PILAR ALEGRIA - ZAPATERO

18 CONGRESO REGIONAL DEL PSOE ARAGON - PILAR ALEGRIA - ZAPATERO / MIGUEL ANGEL GRACIA / EPA

Sergi Mas

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Barcelona
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El slogan publicitari del dia de la mare de fa alguns anys era “Dar mucho, pedir poco”. Ara sabem que la lletra era de Zapatero. I a més, comptem el tall televisiu de l’any.

Contenido de audio de Megaphone.

Dónde escucharlo

'El pódcast de El Periódico' se publica cada fin de semana y se puede escuchar en las plataformas iVooxSpotifyPodimoGoogle PódcastAmazon Podcasts o Apple Podcasts.

Equipo

Idea: Albert Sáez.

Estudio de grabación: Manolita Studios.

Voz en off: Mercè Torrents.

Guión, edición y realización: Sergi Mas.

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