El pódcast de EL PERIÓDICO | “Dar mucho, pedir poco”: aquell reclam del dia de la mare

El slogan publicitari del dia de la mare de fa alguns anys era “Dar mucho, pedir poco”. Ara sabem que la lletra era de Zapatero. I a més, comptem el tall televisiu de l’any.

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