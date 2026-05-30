Antich revalida su liderazgo en Òmnium y alerta de un ciclo electoral "diabólico"

A diferencia de lo que sucedió con la ANC hace un mes, no ha habido sorpresas en Òmnium: Xavier Antich ha revalidado su liderazgo al frente de la entidad soberanista por cuatro año más. Lo ha hecho con un discurso que ha esbozado un futuro pesimista para el independentismo ante un ciclo electoral que ha tachado de "diabólico" por el auge de la extrema derecha, pero también reivindicando la "ambición ganadora" del colectivo que representa en defensa de la democracia y el derecho a la autodeterminación.

La asamblea general ordinaria de Òmnium también ha escogido a la nueva junta directiva e incorporado a Mariona Lladonosa, Àngel Castiñeira y Elena Subirà como vicepresidentes; a Teresa Navarro como tesorera, y 15 vocalías nuevas, en una elección que ha contado con 10.183 votos de los socios. Con esta alineación, Antich, que no ha tenido que enfrentarse a una candidatura rival, ha asegurado que la entidad debe estar preparada para "jugar mejor las cartas para avanzar en las aspiraciones nacionales". Todo, ha admitido, con un horizonte de elecciones generales y municipales que pueden hacer "daño" al independentismo y donde es la extrema derecha quien tiene mejores perspectivas.

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No obstante, ha llamado a darle la vuelta a la situación y convertir esta etapa en un "ciclo global favorable" en defensa de la "democracia y del derecho a la autodeterminación en naciones sin estado con mayorías sólidas y articuladas". Antich ha recordado que Òmnium sigue siendo la principal organización de la sociedad civil de Catalunya, algo que contrasta con la pérdida de fuelle de la ANC, y que eso la sitúa en el carril central. "No hemos pasado a la oposición", ha dejado caer. Y ha defendido que la asociación, que cumplirá 65 años de existencia en el mes de julio, tiene "brújula" y rumbo en base a ejes como la lengua catalana, la escuela, la cultura, la cohesión, la juventud organizada y la acción internacional. "Trabajar para la construcción nacional, sin dejar a nadie atrás, es la contribución de Òmnium para avanzar hacia la independencia de Catalunya y de los Països Catalans", ha sostenido.