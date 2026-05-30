Junts abre la carrera hacia las municipales entrando en el cuerpo a cuerpo con Aliança: "Una cosa es hablar claro y la otra insultar"

Más de 500 cargos municipales de Junts, entre alcaldes, concejales y futuros candidatos, se han reunido este sábado en Vilafranca del Penedès, una de las capitales de comarca que el partido busca recuperar en 2027. La cita era ordinaria, por estatutos el partido debe reunir a su espacio municipalista dos veces al año, pero la de hoy no ha sido una convocatoria más. Tan solo queda un año para las próximas elecciones municipales, previstas para el 23 de mayo, y la dirección ha usado la convención para tratar de dar una imagen de fuerza y animar un poco las filas. "Nos quieren apartar, pero somos más e iremos a más", ha exclamado el secretario general de la formación, Jordi Turull.

El principal reto de los posconvergentes en los próximos comicios es intentar retener su dominio territorial. Aunque los socialistas ganaron en votos en 2023, Junts es quien ostenta el mayor número de alcaldías en Catalunya, concretamente 330. Y para lograrlo deberán frenar la posible fuga de votos a Aliança Catalana que auguran las encuestas. Por este motivo, Turull ha aprovechado el cónclave para entrar en el cuerpo a cuerpo con la formación liderada por Sílvia Orriols, a quien se ha referido como los creadores del "miedo al diferente" y les ha acusado de fomentar el "odio, la crispación y el sectarismo". "Una cosa es hablar claro y la otra insultar", ha advertido.

Pero el encuentro también ha servido a la dirección posconvergente para arremeter contra el PSC y para mandar un aviso al PSOE, especialmente después de los últimos casos de corrupción alrededor del partido. Turull ha acusado al president Salvador Illa de estar más preocupado por "ayudar" y "salvar" a Pedro Sánchez del "estercolero judicial y de las corruptelas" en el que está inmerso, que de los "problemas" y el "sufrimiento" de los catalanes. Además, en medio de la presión iniciada por el PNV para que Sánchez convoque elecciones, Turull ha querido recordarle que el actual Gobierno no cuenta con una mayoría parlamentaria en el Congreso. De hecho, ha criticado que siga en la Moncloa incluso con una "mayoría parlamentaria en contra".

También ha acusado al Govern de dejar a los alcaldes a la "intemperie", a ERC de olvidarse de "la financiación singular" y la "recaudación del IRPF" y a los Comuns de vivir en una "atalaya pijo-progre" que no sirve para resolver problemas como el de la vivienda.

Imagen de la convención municipalista de Junts / El Periódico

Una fotografía de família coja

Sin embargo, la fotografía unitaria que el partido quería lanzar con este encuentro, con protagonismo de los principales alcaldables de la formación, ha quedado coja ante la ausencia del candidato en Barcelona. Turull ha evitado hacer referencias a la cuestión durante su intervención en el cónclave, la única que se ha podido escuchar en abierto, pero era claramente el elefante en la habitación. El partido no solo no ha podido lucir su apuesta por la capital catalana, sino que la jornada ha acabado celebrándose a las puertas de unas primarias que el partido ha intentado evitar durante más de un año. A primera fila estaban los tres aspirantes que ya han anunciado su candidatura en la votación que tendrá lugar el 21 de junio: Jordi Martí Galbis, Pilar Calvo y Glòria Freixa. En cambio, quien ya no estaba es Josep Rius, el candidato que hubiera preferido Carles Puigdemont, que tiró la toalla para evitar una "confrontación".

En Tarragona, la dirección también trabaja para evitar un escenario de primarias entre el actual portavoz y líder de Junts en el Ayuntamiento, Jordi Sendra, y el abogado Roger Baiges. La posibilidad de una contienda interna es algo que la cúpula del partido ha intentado esquivar y, de hecho, llegó a explorar una candidatura alternativa con el nombre de Fede Adan, presidente de la Associació contra el Càncer en Tarragona y exdirector del servicio de emergencias 112 durante los atentados de 2017. Sin embargo, este declinó la propuesta y la dirección sigue buscando acercar posiciones entre las dos candidaturas.

Ovación a Eduard Pujol

El acto en Vilafranca del Penedès también ha servido para lanzar la candidatura de Junts en este municipio, que encabezará el ahora senador Eduard Pujol y al que Turull ha querido mandar un mensaje de apoyo por parte del partido. "Eduard Pujol, como muchos en Junts, ha pasado por momentos injustos. Pero las convicciones son más fuertes que las injusticias. Nunca ha perdido la ilusión ni el compromiso", ha afirmado, refiriéndose así a las acusaciones por acoso que recibió y que finalmente quedaron desestimadas. Pujol, visiblemente emocionado por estas palabras del 'número dos' del partido, ha sido ovacionado por todos los asistentes.

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Eduard Pujol, en la convención municipalista de Junts / El Periódico

La convención también ha dado protagonismo a Josep Maria Vallés, alcalde de Sant Cugat y presidente del Espai Municipalista, y algunos de los alcaldes destacados de la formación, como Jordi Masquef (Figueres), Xavier Fonollosa (Martorell), Rosa Maria Torelló (Tàrrega) o Meritxell Budó (La Garriga), o candidatos como Gemma Geis (Girona), que han protagonizado varias mesas redondas. También se ha celebrado talleres para ayudar a los candidatos a preparar sus respectivas campañas electorales.