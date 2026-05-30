Junts celebra su convención municipalista con la disputa abierta por Barcelona

Junts se ha citado este sábado en Vilafranca del Penedès, un municipio gobernado por el PSC que el partido espera recuperar en 2027 con el actual senador Eduard Pujol como candidato a la alcaldía. El cónclave posconvergente tiene lugar a un año de las próximas elecciones municipales, previstas para el 23 de mayo, y debe servir como una puesta a punto de la formación para la carrera. Aunque los socialistas ganaron en votos los últimos comicios locales, Junts ostenta el mayor número de alcaldías en Catalunya, un dato del que los dirigentes sacan pecho siempre que pueden y que volverán a reivindicar este sábado para animar a las filas. Pero la cita se celebra con la batalla por Barcelona aún abierta, un escenario que finalmente no ha podido evitar la dirección, ya que hay hasta cinco interesados en liderar la lista y ninguno de ellos es el que fue el preferido de Carles Puigdemont, Josep Rius, que tiró la toalla para evitar una "confrontación".

Por estatutos, el partido debe reunir todo su espacio municipalista dos veces al año. En 2025 se citaron en mayo y en octubre, por lo que tocaba convocar ya la primera de 2026. Pero, a pesar de tratarse de una convocatoria ordinaria, la dirección tenía unas expectativas con este encuentro que finalmente no podrá cumplir. En el de hace un año, el primero tras el congreso de la formación que creó dicho foro, se actualizó la línea ideológica del partido en varias cuestiones como el padrón municipal. El de octubre sirvió para aprobar el reglamento para la elección de candidatos y para poner toda la maquinaria electoral en marcha. Y este debía servir para lucir los principales cabezas de lista, especialmente el alcaldable en la capital catalana.

Pero ocurrirá todo lo contrario. Durante más de un año, la dirección del partido ha destinado sus esfuerzos a evitar unas primarias en Barcelona. En abril, todo iba de cara para los intereses de la dirección, y el secretario general, Jordi Turull, llegó a asegurar que haría una propuesta de candidato junto a Puigdemont en las próximas semanas. Sin embargo, la perseverancia de Jordi Martí, actual líder municipal y sucesor designado por el exalcalde Xavier Trias, ha acabado forzando al partido a celebrar una votación interna.

En ella no se presentará Rius porque renunció al puesto para evitar que el resultado de la votación pudiera leerse como una competición entre Trias y Puigdemont y, por extensión, entre el sector más convergente y el más próximo al presidente del partido. Su retirada, no obstante, ha propiciado la aparición de nuevos aspirantes. Se da por descontada la candidatura de Martí, la de la diputada en el Congreso Pilar Calvo y la de la secretaria primera de la Mesa del Parlament, Glòria Freixa; pero podrían no ser los únicos, ya que hay más personas valorando sus opciones, entre ellas, el abogado Jaume Alonso-Cuevillas o el exconseller Josep Maria Argimon. Quien ya se ha descartado en esta competición es el también exconseller Jaume Giró, que también había mostrado interés en la candidatura.

Jordi Martí y Josep Rius, en el Ayuntamiento de Barcelona / JORDI COTRINA / EPC

La dirección del partido abrirá el plazo de presentación de candidaturas pasada la convención, el próximo lunes 1 de junio. Habrá tiempo para formalizarlas hasta el 4 de junio, mientras que la votación se celebrará el domingo 21. Será entonces cuando Junts podrá lucir su alcaldable en Barcelona y arrancar una campaña electoral que parte con una victoria de Trias en 2023 que será muy difícil de igualar.

Un centenar de candidatos proclamados

A pesar del quebradero de cabeza que ha supuesto la plaza de Barcelona, el partido sí podrá este sábado exhibir a más de un centenar de candidatos que ya tiene proclamados. Tendrán especial protagonismo Josep Maria Vallés, alcalde de Sant Cugat y presidente del Espai Municipalista, así como también lo tendrá Eduard Pujol en calidad de anfitrión de la reunión en Vilafranca, y algunos de los alcaldes destacados de la formación, como Jordi Masquef (Figueres), Xavier Fonollosa (Martorell), Rosa Maria Torelló (Tàrrega) o Meritxell Budó (La Garriga).

La presencia de Fonollosa es especialmente significativa porque sirve también para ejemplificar los acuerdos cerrados entre la dirección y otros partidos o líderes posconvergentes que no forman parte del partido de forma estrictamente orgánica. Para las elecciones de 2027, Turull ha conseguido ampliar la reunificación del antiguo espacio de CDC que ya empezó en 2023. Además de los pactos con partidos como Impulsem Penedès, también ha firmado un pacto global con Convergents, la formación liderada por el exconseller Germà Gordó.

Todos estos alcaldes, además de algunos candidatos destacados como Gemma Geis (Girona), participarán en distintas mesas redondas celebradas a puerta cerrada, bajo el título 'Las municipales que vendrán' y 'Útiles de verdad. Qué funciona, qué no y qué hemos aprendido'. La previsión es que se aborden los principales retos de las próximas municipales y se debata sobre la línea ideológica del partido en cuestiones que los alcaldables de Junts consideran estratégicas, como la seguridad, las ocupaciones o la inmigración. También habrá varios talleres para ayudar a los candidatos a preparar sus respectivas campañas electorales.

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La formación espera tener el gran grueso de candidatos proclamados antes de las vacaciones de verano. De momento, ya tiene listos los de ciudades importantes como L'Hospitalet de Llobregat, Terrassa, Granollers, Lleida, Vic, Manresa, Mataró, Sant Adrià del Besòs o Sant Boi de Llobregat. Pero quedan puntos calientes. Barcelona es el principal, pero Tarragona también hay disputa.