Los jueces marcan la agenda a Sánchez y Feijóo

Se lamentaba una dirigente del Partido Popular de que "ya no hablamos de vivienda, no hablamos de impuestos, no hablamos de inmigración... por no hablamos ni de prioridad nacional” Los los casos judiciales de estos últimos días en los que uno va tapando al otro han impedido que se hable de cuestiones que importan al interés general, ese interés general al que apela Pedro Sánchez para no convocar elecciones generales.

Pero la pregunta le persigue porque, por más que ha intentado estos días seguir como si nada con su agenda, con actos que ya tenía en agenda, presentando planes millonarios o incluso apuestas del Ejecutivo en materia de cultura o de vivienda, no han tenido un eco en la calle. Una ciudadanía que solo estaba pendiente de registros, sumarios, joyas, …

Pero el Partido Popular, aunque ha intentado presentar una alternativa, tampoco ha encontrado su espacio.

Alberto Núñez Feijóo había implantado la estrategia de potenciar su figura como una alternativa real de Gobierno, pero a él le ha perseguir todo el rato la pregunta de si va a presentar o no una moción de censura. Y ahí se están viendo las costuras porque sigue, a día de hoy, sin tener nadie que le respalde, más allá de Vox.

Por más que se dice que el Ejecutivo no tiene el respaldo parlamentario y sus socios cada vez están virando más, a ninguno le interesa una cita con las urnas. Impera el interés partidistas.

Cuestión de Estado

Pero el PP tampoco tiene los apoyos necesarios y sigue a la espera de que en junio se suceda un nuevo carrusel judicial que haga más insostenible la situación del Gobierno.

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Mientras la política sigue sumida en esta situación, España continúa su camino y, como decía estos días, el presidente del Consejo Económico y Social, los buenos datos económicos, los buenos datos macroeconómicos, no están llegando a la economía del bolsillo. La mejora estructural de la economía no llega de la misma manera a los ciudadanos porque “aquel puente que existía entre crecimiento y bienestar se ha roto en muchos pilares”, por una vivienda que se come la mejora de los salarios reales y por un aumento sostenido del coste de la vida.