Junts acusa a Illa de estar más preocupado por "salvar" al PSOE de sus "corruptelas" que del "sufrimiento" de los catalanes

La convención municipalista de Junts en Vilafranca del Penedès más allá de intentar dar una imagen de fuerza y unidad del partido a un año de las elecciones, también ha servido a la dirección posconvergente para lanzar un mensaje contra el PSC y mandar un nuevo aviso al PSOE, tras los últimos casos de corrupción alrededor del partido. El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha usado su intervención para acusar al president Salvador Illa de estar más preocupado por "ayudar" y "salvar" a Pedro Sánchez del "vertedero judicial y de corruptelas" en el que está inmerso, que de los "problemas" y el "sufrimiento" de los catalanes.

"Mientras en Catalunya los problemas van creciendo y el sufrimiento de sus ciudadanos se va acentuando, tenemos un Govern centrado en no molestar a Pedro Sánchez", ha afirmado, en una intervención en la que también ha querido recordar que el actual Gobierno no cuenta con una mayoría parlamentaria en el Congreso. De hecho, ha criticado que siga en la Moncloa incluso con una "mayoría parlamentaria en contra".

De esta forma, Turull ha querido recordar a Sánchez que no cuenta con su apoyo en la Cámara baja, pero sin llegar a ser tan explícito como el PNV, que hace una semana empezó a reclamar abiertamente a Sánchez para que convoque elecciones anticipadas, una presión que los jeltzales han ido incrementando a medida que se han conocido nuevas informaciones sobre el caso que afecta a José Luis Rodríguez Zapatero. Este jueves, el presidente de la formación, Aitor Esteban, aseguró que la legislatura había "llegado a su fin", aunque rechazó sumarse a una moción de censura con el PP y Vox. Tampoco los posconvergentes contemplan sumarse a una operación con los populares y la extrema derecha.

Sin embargo, el partido no piensa dejar pasar la oportunidad de usar estos casos para debilitar al PSC. Esta semana, el partido ya registró una petición en el Parlament para que el president Salvador Illa diera explicaciones sobre las causas judiciales que afectan al PSOE, después de conocerse que la Audiencia Nacional había hecho un requerimiento para reclamar todos los gastos de la campaña electoral catalana de 2024. Además, los posconvergentes exigen conocer los vínculos de la Generalitat con la empresa china Huawei y el papel del expresidente Zapatero en los contratos de la administración catalana, que firmó un contrato con Huawei por valor de 127 millones de euros el pasado verano.

Turull no ha entrado en detalles, pero sí ha acusado al president de la Generalitat de dejar a los alcaldes en la "intemperie" y de estar solo centrado en que Sánchez pueda seguir gobernando y en la propia "supervivencia del partido". Durante su discurso, el 'número dos' de Junts ha vuelto a acusar al PSC de haber convertido la Generalitat en una "gestoría resignada" y de haber aprobado unos presupuestos solo con el objetivo de "satisfacer" a sus socios y no de resolver los "problemas" de la ciudadanía.

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Más allá de las críticas a los socialistas, Turull también ha lanzado un mensaje contra ERC, a quien ha acusado de olvidarse de "la financiación singular" y la "recaudación del IRPF" por su lucha contra la extrema derecha, y contra los Comuns, que ha asegurado que viven en una "atalaya pijo-progre" y que no son capaces de resolver problemas como el de la vivienda. Finalmente, se ha referido a Aliança Catalana para afearles que basen su estrategia electoral en crear "miedo al diferente".