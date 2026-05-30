La CUP toma como ejemplo las protestas de los profesores y llama a sus bases a "resistir" en las elecciones municipales

La CUP empieza a movilizar a sus bases de cara a las elecciones municipales de 2027. Después de años "difíciles", el Secretariado Nacional se marca el objetivo de revertir el "cansancio" y la "decepción" del electorado. "Hay que activarnos", ha espetado el secretario general, Non Casadevall, durante el encuentro municipalista celebrado en Manresa. La CUP afronta, por tanto, estos comicios como una oportunidad para "reconectar" con la ciudadanía.

Blai Taberner, miembro del secretariado, asegura que tienen el deber de "resistir" al auge de la extrema derecha y de "arraigarse" en el territorio para garantizar que la lucha por los derechos continúe en los ayuntamientos. En este sentido, toman como referencia la movilización del profesorado y recuerdan a las bases que "la historia nunca se ha escrito desde el sofá".

Los dirigentes de la CUP han reivindicado la necesidad de la supervivencia de la izquierda independentista en el próximo ciclo electoral para que se sigan poniendo sobre la mesa los asuntos de mayor interés para las clases trabajadoras, como la vivienda, el empleo, los servicios públicos o la lengua. No obstante, Casadevall ha advertido de que "el sistema" quiere que la CUP desaparezca porque, según defiende, es la única que combate los privilegios de los poderosos. "Saben que cuando la CUP es fuerte, pasan cosas", ha asegurado, y ña añadido que es entonces cuando se genera el "conflicto" que permite que la sociedad "avance" socialmente.

En este sentido, durante el acto municipalista de los anticapitalistas en Manresa, se apeló en varias ocasiones al espíritu y la lucha del profesorado durante las últimas semanas como ejemplo de movilización. "Cada vez que el pueblo se ha levantado ha sido porque hay gente dispuesta a no rendirse. Y no podemos resignarnos", ha afirmado el secretario general de la CUP.

Combatir los discursos de odio

Su lucha en los próximos comicios de 2027, han explicado, será combatir los discursos de odio de la extrema derecha y "el veneno del fascismo" para garantizar la cohesión social y también reivindicar a la CUP como un partido "útil e imprescindible" para asegurar avances en la conquista de derechos.

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"Es en los pueblos donde tenemos la capacidad de construir barricadas populares", ha defendido Taberner, concejal de la CUP en Cardedeu y miembro del secretariado. El dirigente también ha cargado contra la izquierda que se limita a "gestionar la miseria" o a "hacer la política del mal menor". Ni "regalar" el discurso a unos ni "comprar" el marco de los otros, ha defendido. Esas son las batallas que deberá afrontar la CUP en los próximos meses, según Pat Sillah, concejal en Arenys de Mar y también miembro del secretariado. "Nuestro proyecto político sigue estando vigente", ha reiterado.