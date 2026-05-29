La madre de las ‘kardashian’ venezolanas, en la trama Plus Ultra

Jets privados, fiestas en Madrid, vestidos de diseñador y fotografías imitando al clan Kardashian. Esa fue durante años la imagen pública de Norka Josefina Luque de Martínez, nacida en Caracas en 1963 y madre de las llamadas 'Kardashian venezolanas'. Pero detrás de aquella estética de celebridad se escondía la historia de una empresaria situada durante décadas en el corazón del chavismo militar. Señalada como presunta testaferro de Carmen Teresa Meléndez Rivas, exministra de Defensa de Venezuela y hoy alcaldesa de Caracas, Norka Luque aparece ahora en España en una investigación, conectada con el caso Plus Ultra, de empresarios venezolanos y favores policiales en Barajas del actual jefe superior de Policía de Canarias, Jesús Gómez.

Norka Luque se casó con Pedro Julio Martínez Pérez, general de Brigada de la Guardia Nacional venezolana (se divorciaron en 2014). Tuvieron tres hijas -Norka, Verushka y Mariushka Martínez Luque- y se movían dentro de un ecosistema militar que acabaría siendo decisivo para su futuro. Fue precisamente ese mundo castrense el que cruzó el camino de Norka con Carmen Meléndez, esposa de Ramón Orlando Maniglia, un almirante de la Armada venezolana que también ocupó cargos de peso dentro del chavismo.

Lo que empezó como cercanía social entre ambas familias terminó convirtiéndose en una amistad íntima. Sofía Maniglia, hija de Carmen, compartía viajes y celebraciones con las hermanas Martínez Luque. La relación llegó a ser tan cercana que Verushka llamaba a la exministra 'mamá Carmen', mientras Norka hija se refería a Sofía como 'prima'.

A comienzos de los 2000, coincidiendo con el ascenso del chavismo y el creciente peso militar en el Estado venezolano, Norka empezó a figurar en empresas proveedoras de organismos públicos. Dos nombres destacan desde el principio: Proyectos DVM 3000 C.A. y Distribuidora Officetech 3652 C.A., compañías relacionadas con suministros y contratación estatal. Parte de esos contratos estuvieron ligados a uniformes, vestimenta, dotación y equipamiento para organismos militares, justo cuando Carmen Meléndez escalaba posiciones dentro del chavismo militar.

Fiestas, yates y lujo: el nivel de vida de Norka Luque, testaferro de la exministra de Defensa venezolana

Al mismo tiempo, el nivel de vida de la familia de Norka Luque dio un salto radical. Primero llegó Florida. Después París. Más tarde Madrid. Las redes sociales de la empresaria y sus hijas comenzaron a mostrar vuelos privados, hoteles de lujo, yates, fiestas exclusivas y ropa de diseñadores. Fue entonces cuando comenzaron a ser conocidas como 'las Kardashian venezolanas'. El apodo no era casual. Ellas mismas imitaban deliberadamente al famoso clan estadounidense. En fiestas privadas celebradas en Madrid llegaron incluso a posar vestidas como las Kardashian. Cada hija construyó además una identidad propia.

El apoyo de Emilio Estefan

Norka Martínez Luque, la primogénita, intentó abrirse camino como cantante en Miami con el disco Milagro, que contó con el apoyo de Emilio Estefan, productor musical y marido de Gloria Estefan. Verushka se movió entre moda y estilo de vida y Mariushka, en el mundo del arte y negocios familiares. La expansión patrimonial fue igual de llamativa. En 2008, mediante la sociedad francesa SCI Davnork, después rebautizada como 51 Montaigne Invest, la familia adquirió un inmueble en la exclusiva avenida Montaigne de París por unos 2,25 millones de euros. En Estados Unidos llegaron apartamentos en Brickell, Fort Lauderdale y Hallandale Beach, comprados mediante sociedades, según la investigación del medio venezolano Armando.Info. En 2013, incorporaron un símbolo definitivo de estatus: un jet privado valorado en alrededor de 1,5 millones de dólares.

A las compañías venezolanas se sumaron estructuras en Estados Unidos, Francia, Panamá, Bahamas, Islas Vírgenes Británicas, San Vicente y las Granadinas y España. Fue precisamente en esa expansión donde el nombre de Norka comenzó a aparecer en filtraciones ligadas a los Panama Papers y después a los Pandora Papers, donde figura vinculada a sociedades creadas en jurisdicciones de baja transparencia fiscal. En 2016, una oficina offshore con sede en Panamá le pidió justificar el origen de fondos para abrir Dent Blanche Investments en Bahamas. Norka atribuyó parte de su patrimonio a herencias familiares, actividades ganaderas, importaciones, alquileres y una franquicia de tintorerías.

Las investigaciones también situaron su nombre alrededor de Amaze Holding Limited, estructura relacionada con Claudia Díaz Guillén, extesorera nacional y antigua enfermera de Hugo Chávez. Autoridades de Liechtenstein vincularon esa empresa a la compra de 250 lingotes de oro valorados en más de 9,5 millones de dólares.

La hija de la empresaria intentó triunfar como cantante con apoyo de Emilio Estefan

La gran operación española llegó en Madrid. En 2018, la sociedad Emerald Legend SL amplió capital hasta 6,6 millones de euros y compró un edificio entero de 18 viviendas en la calle Lope de Rueda 15, en pleno barrio de Salamanca. Además, Norka adquirió personalmente uno de los áticos.

Pero el escenario cambió con la muerte de Hugo Chávez y las sanciones internacionales. Desde 2016 comenzó a vender propiedades y cerrar sociedades. Parecía una retirada silenciosa, hasta que su nombre aparece ahora en España, en la órbita del caso Plus Ultra, con José Luis Rodríguez Zapatero como investigado.

Ahí salta una figura clave para Canarias: Jesús María Gómez Martín, entonces responsable policial del puesto fronterizo del aeropuerto de Barajas y hoy jefe superior de Policía de Canarias. La Fiscalía Anticorrupción investiga si el comisario facilitó entradas irregulares en España a personas vinculadas al empresario venezolano Danilo Díazgranados, investigado alrededor de Plus Ultra. En esa pieza aparece una ciudadana identificada como 'Norka L. M.', cuya entrada en Madrid habría sido facilitada en vuelos de 2021 y 2022, evitando controles ordinarios en Barajas. Según la investigación, el entorno de Danilo gestionó pagos y favores de hasta 7.000 euros para el comisario Jesús Gómez.