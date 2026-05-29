Glòria Freixa competirá con Jordi Martí y Pilar Calvo para ser alcaldable de Junts en Barcelona

Las primarias de Junts para elegir alcaldable en Barcelona ya tienen tres candidatos confirmados. La secretaria primera de la Mesa del Parlament, Glòria Freixa, ha comunicado este viernes que da el paso y competirá con Jordi Martí y Pilar Calvo, que también han anunciado lo propio. Además, podrían no ser los únicos aspirantes, ya que el abogado Jaume Alonso-Cuevillas ha explicado que está valorando presentarse y el exconseller Josep Maria Argimon no lo ha descartado.

Freixa apunta que da el paso para "abrir una nueva etapa política" en la capital catalana y manifiesta que su candidatura tiene la "voluntad de integrar todas las sensibilidades" del partido. Así, explica que su previsión es "construir un proyecto amplio, cohesionado y preparado para gobernar Barcelona desde la centralidad, la experiencia y la proximidad" y que su candidatura quiere "aportar aire fresco, ilusión y un espíritu ganador capaz de reconectar Barcelona".

La posconvergente, que asegura presentarse para dejar "atrás las políticas heredadas de la etapa de Ada Colau y perpetuadas por el gobierno de Jaume Collboni", abre la puerta a futuros pactos entre candidaturas. En el comunicado donde anuncia sus intenciones, asegura que se trata de un "proyecto abierto" que tiene "la voluntad de sumar sensibilidades y trabajar para construir una propuesta conjunta que sitúe el futuro de Barcelona y el bien del partido por encima de cualquier otra consideración".

La actual secretaria primera de la Mesa es diputada desde 2018 y en la legislatura pasada tuvo un papel destacado como portavoz adjunta del grupo parlamentario. Tras las últimas elecciones, en 2024, fue nombrada secretaria primera del órgano rector de la Cámara y, hasta el pasado mes de diciembre, era la encargada de defender las políticas de vivienda del partido.

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La dirección de Junts tiene previsto constituir la Comissió Municipal Territorial (CMT), el organismo que deberá recibir todas las candidaturas a las primarias, el próximo 1 de junio. A partir de entonces, se darán tres días -hasta el 4 de junio- para que todos los aspirantes anuncien su voluntad de presentarse, y posteriormente se les dará un periodo de seis días más para lograr el aval de un mínimo del 20% de los militantes y simpatizantes de la ciudad. La votación está prevista para el 21 de junio.