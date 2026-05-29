Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
ProfesoresHuelga profesoresAndicRiquelmePoblenouJuntsTren de Aragua
instagramlinkedin

Encuesta flash

Sondeo GESOP: El 73% de los españoles creen que Zapatero es responsable de los hechos de los que le acusa el juez

El 85% de los ciudadanos consideran grave el caso Plus Ultra, aunque el 36% también lo ve como un ataque de la derecha para desgastar al PSOE

Sondeo GESOP: La mitad de los españoles piden a Sánchez que dimita si se demuestran las acusaciones contra Zapatero

Sondeo GESOP: El 45% de los españoles piden a Feijóo que presente una moción de censura contra Sánchez y el 42% lo rechaza

El CIS publica su primera encuesta tras las elecciones de Andalucía en pleno aluvión judicial sobre el PSOE

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero / EUROPA PRESS

Jose Rico

Alex R. Fischer

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, la primera investigación a un expresidente del Gobierno en España, ha abierto el debate sobre la solidez de las acusaciones contra el exlíder socialista, que está citado a declarar el 17 de junio. Por el momento, el juez José Luis Calama ve indicios de organización criminal, tráfico de influencias y otros delitos en el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Pero, ¿cómo ven los españoles esta investigación? Existe un amplio consenso sobre la gravedad del caso y la responsabilidad de Zapatero, aunque también hay recelos acerca de las actuaciones del juez.

Una 'encuesta flash' del Gabinet d'Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) efectuada esta misma semana refleja que dos de cada tres españoles (73,3%) creen que Zapatero tiene alguna responsabilidad en los hechos de los que se le acusa: el 38,2% ve "claramente" esta responsabilidad y el 35,1% la considera "probable". Solo el 13,9% de los entrevistados exculpan al expresidente, que tampoco cuenta con la benevolencia del electorado socialista. Seis de cada diez votantes del PSOE (58,5%) señalan a Zapatero como responsable de los hechos, un porcentaje que se eleva hasta el 62,3% entre los votantes de Sumar y hasta la casi unanimidad en los caladeros de PP y Vox.

Imagen sobre la responsabilidad de ZP
Imagen sobre la responsabilidad de ZP

El trabajo de campo del sondeo, elaborado los días 25 y 26 de mayo a partir de 500 entrevistas, es anterior a la última causa abierta contra el PSOE, que investiga las presuntas maniobras de la 'fontanera' del partido Leire Díez para torpedear procedimientos judiciales contra el Gobierno. En todo caso, al 85,5% de los españoles les parece muy o bastante grave el caso que afecta a Zapatero, una porción del electorado en la que se incluyen tres de cada cuatro votantes socialistas (75,6%).

Imagen informativa sobre un tema grave
Imagen informativa sobre un tema grave

La mayoría de los encuestados no abonan posibles teorías conspirativas, aunque uno de cada tres (35,8%) sí percibe cierto trasfondo político: un 62,1% de los encuestados lo consideran un caso grave que debe investigarse hasta el final; para un 16,8% es principalmente un ataque político de la derecha para desgastar al PSOE; y un 19% se alinea con ambas tesis a la vez. Obviamente, las percepciones cambian como la noche y el día entre los distintos electorados: mientras los votantes del PP y Vox rechazan con rotundidad toda interpretación política, el 31,1% de votantes del PSOE y el 35% de los de Sumar lo ven como un ataque de la derecha. No obstante, el 42,9% de electores del PSOE defienden que se investigue hasta el final ante la gravedad de los hechos.

Imagen con afirmaciones
Imagen que muestra varias afirmaciones para elegir.

En este sentido, los españoles conceden una amplia credibilidad a las informaciones publicadas sobre el caso. El 63,9% de la ciudadanía confía mucho o bastante en la veracidad de las noticias que están apareciendo, frente a un relevante 30,9% que pone en duda la credibilidad. Los votantes del PSOE están divididos al respecto: el 49% no confía en las informaciones publicadas y el 46,7% sí da veracidad a los datos conocidos.

Noticias relacionadas

Imagen sobre la confianza en la información
Imagen sobre la confianza en la información

Dos de cada tres españoles (68,5%) aseguran estar bastante informados de las acusaciones contra Zapatero, mientras que el 29,2% dicen que solo conocen el caso de oídas. La televisión es el medio por el que han informado la mayoría de los encuestados (63,1%), seguido a gran distancia de la prensa digital (13,2%), la radio (10.1%) y las redes sociales (9,4%).

Imagen informativa sobre un tema relevante
Imagen informativa sobre un tema relevante
Imagen informativa sobre medios de comunicación
Imagen informativa sobre medios de comunicación

Ficha técnica del sondeo

Empresa responsable: GESOP.

Técnica de investigación: Entrevista online.

Ámbito de estudio: España.

Población objetivo: 18 y más años con derecho a voto.

Número de entrevistas: 500.

Muestra: Distribución proporcional por sexo, edad, comunidad autónoma y dimensión de municipio. Ponderación final para equilibrar los datos de la distribución de la población.

Margen de error: ± 4,44% en el supuesto de m.a.s. para un nivel de confianza del 95% y p=q=0,5.

Trabajo de campo: 25 y 26 de mayo de 2026.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La fiscal superior de Madrid abre expediente contra las dos fiscales mencionadas por los investigados de la trama Zapatero
  2. La Audiencia madrileña ve incompatible que la exabogada del Estado del caso Plus Ultra defienda a un imputado del caso Zapatero
  3. El juez Pedraz imputa a la gerente del PSOE y apunta al 'número dos' de Santos Cerdán en un nuevo frente contra el partido con una decena de investigados
  4. La UCO detalla que Begoña Gómez hizo pagos 'desde su esfera personal' para el desarrollo del 'software' de la cátedra que codirigía en la Complutense
  5. La UDEF alerta al juez del caso Zapatero de que la SEPI le ha aportado carpetas 'vacías de contenido sin documentación
  6. Seis indicios apuntalan en el sumario la imputación de Zapatero: de los dos millones de euros de 'nuestro pana' a las 'off-shore
  7. La policía encontró casi un centenar de joyas en el despacho de Zapatero que su secretaria atribuye a 'don José Luis y doña Sonsoles
  8. Zapatero imputado por el caso Plus Ultra, en directo: última hora de la Audiencia Nacional y reacciones

El CIS publica su primera encuesta tras las elecciones de Andalucía en pleno aluvión judicial sobre el PSOE

El CIS publica su primera encuesta tras las elecciones de Andalucía en pleno aluvión judicial sobre el PSOE

La Policía requisó 258.000 euros en efectivo al exviceministro venezolano que ofreció a Leire Díez pagar 300.000 euros para atacar a un fiscal

La Policía requisó 258.000 euros en efectivo al exviceministro venezolano que ofreció a Leire Díez pagar 300.000 euros para atacar a un fiscal

El juez Calama reclama más información a Suiza sobre el banco sospechoso de participar en el blanqueo de Plus Ultra

El juez Calama reclama más información a Suiza sobre el banco sospechoso de participar en el blanqueo de Plus Ultra

El Gobierno acota la nueva trama investigada a Santos Cerdán: “Lo que hay son personas concretas con nombre y apellido”

El Gobierno acota la nueva trama investigada a Santos Cerdán: “Lo que hay son personas concretas con nombre y apellido”

Sondeo GESOP: El 45% de los españoles piden a Feijóo que presente una moción de censura contra Sánchez y el 42% lo rechaza

Sondeo GESOP: El 45% de los españoles piden a Feijóo que presente una moción de censura contra Sánchez y el 42% lo rechaza

Sondeo GESOP: El 73% de los españoles creen que Zapatero es responsable de los hechos de los que le acusa el juez

Sondeo GESOP: El 73% de los españoles creen que Zapatero es responsable de los hechos de los que le acusa el juez

Las defensas tratan de anular la causa en el primer día del juicio al hermano de Pedro Sánchez

Las defensas tratan de anular la causa en el primer día del juicio al hermano de Pedro Sánchez

La Policía requisó 258.000 euros en efectivo al exviceministro venezolano que ofreció a Leire Díez pagar 300.000 euros para atacar a un fiscal

La Policía requisó 258.000 euros en efectivo al exviceministro venezolano que ofreció a Leire Díez pagar 300.000 euros para atacar a un fiscal