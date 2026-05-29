Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga profesoresEncuesta CISSondeo GESOPTardeoDolce & GabbanaCasa BlancaNoche tropicalAmaia MonteroCiclistasITV
instagramlinkedin

Barómetro de mayo

Sondeo CIS: El 45% de los españoles avalan el principio de 'prioridad nacional' en el acceso a las ayudas públicas

Encuesta CIS: El PSOE se estanca y PP y Vox suben en un sondeo anterior a los casos de Zapatero y Leire Díez

Sondeo GESOP: La mitad de los españoles piden a Sánchez que dimita si se demuestran las acusaciones contra Zapatero

Sondeo GESOP: El 73% de los españoles creen que Zapatero es responsable de los hechos de los que le acusa el juez

Sondeo GESOP: El 45% de los españoles piden a Feijóo que presente una moción de censura contra Sánchez y el 42% lo rechaza

Regularizacion extraordinaria de migrantes en València

Regularizacion extraordinaria de migrantes en València / EUROPA PRESS

Jose Rico

Jose Rico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El barómetro de mayo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) refleja que casi la mitad de los españoles, un 44,6%, avala que las políticas sociales se inspiren en el principio de 'prioridad nacional', por ejemplo, en el acceso a las ayudas públicas, que PP y Vox han pactado en comunidades como Extremadura y Aragón. El 24% de los encuestados está muy de acuerdo con esta medida y el 20,6% está bastante de acuerdo. No obstante, en el otro lado se sitúa el 52,2% de los españoles: el 38,1% lo rechaza de plano y el 14,1% está poco de acuerdo.

Gráfico de barras sobre la opinión de las políticas sociales y el principio de 'prioridad nacional'.

Además, un porcentaje muy similar, el 43,9% de los encuestados, sostienen que este principio es compatible con la Constitución, frente al 39,9% que considera que está fuera de la Carta Magna priorizar las ayudas públicas en función del país de nacimiento de la persona.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La fiscal superior de Madrid abre expediente contra las dos fiscales mencionadas por los investigados de la trama Zapatero
  2. El juez Pedraz imputa a la gerente del PSOE y apunta al 'número dos' de Santos Cerdán en un nuevo frente contra el partido con una decena de investigados
  3. La Audiencia madrileña ve incompatible que la exabogada del Estado del caso Plus Ultra defienda a un imputado del caso Zapatero
  4. Zapatero imputado por el caso Plus Ultra, en directo: última hora de la Audiencia Nacional y reacciones
  5. Seis indicios apuntalan en el sumario la imputación de Zapatero: de los dos millones de euros de 'nuestro pana' a las 'off-shore
  6. El cuñado del expresidente Quim Torra, a un paso de ingresar en prisión por fraude a Hacienda
  7. El juez Calama 'aseó' y asumió el informe de la UDEF en lugar de ser 'juez de garantías
  8. El Supremo rechaza paralizar la concesión de permisos de residencia como pedía la Comunidad de Madrid

Sondeo CIS: El 45% de los españoles avalan el principio de 'prioridad nacional' en el acceso a las ayudas públicas

Sondeo CIS: El 45% de los españoles avalan el principio de 'prioridad nacional' en el acceso a las ayudas públicas

Encuesta CIS: El PSOE se estanca y PP y Vox suben en un sondeo anterior a los casos de Zapatero y Leire Díez

Encuesta CIS: El PSOE se estanca y PP y Vox suben en un sondeo anterior a los casos de Zapatero y Leire Díez

El PP pide a los socios de Gobierno que llamen a Sánchez y digan "esto se ha acabado"

El PP insiste en presionar a los socios de Sánchez y acusa al presidente de "usar el Estado como escudo"

El PP insiste en presionar a los socios de Sánchez y acusa al presidente de "usar el Estado como escudo"

Orriols ultima el fichaje del Míster Girona 2008 como candidato a las municipales de 2027

Orriols ultima el fichaje del Míster Girona 2008 como candidato a las municipales de 2027

Trama del PSOE, en directo | Última hora de Pedro Sánchez y reacciones tras el registro de la UCO en Ferraz por el caso Leire Díez y Zapatero

Trama del PSOE, en directo | Última hora de Pedro Sánchez y reacciones tras el registro de la UCO en Ferraz por el caso Leire Díez y Zapatero

Anticorrupción pide citar al resto de los promotores que optaron a la parcela de Les Naus de Alicante

Anticorrupción pide citar al resto de los promotores que optaron a la parcela de Les Naus de Alicante

VÍDEO | La reina Letizia combate la moda del vapeo con un 'trabalenguas químico' de sustancias tóxicas

VÍDEO | La reina Letizia combate la moda del vapeo con un 'trabalenguas químico' de sustancias tóxicas