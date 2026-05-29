La dirección nacional de Vox vigila el "reino de taifas" del partido en Baleares

El "reino de taifas" en el que se ha convertido Vox Baleares empieza a inquietar seriamente a la dirección nacional del partido. La acumulación de conflictos internos, los enfrentamientos personales y la fragmentación del grupo parlamentario han llevado a Madrid a intensificar la vigilancia sobre la organización autonómica en un momento especialmente sensible para la formación de Santiago Abascal, que continúa siendo decisiva para la estabilidad parlamentaria del Govern de Marga Prohens.

Fuentes de Vox admiten que la dirección nacional sigue con preocupación el deterioro de las relaciones entre el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, y una parte del grupo parlamentario autonómico, si bien mantienen su confianza en el dirigente autonómico. Lo que inicialmente parecían discrepancias tácticas o choques personales se ha acabado transformando en una dinámica de enfrentamiento permanente que afecta tanto al funcionamiento interno del partido como a su imagen pública.

Algunos diputados como Manuela Cañadas o Sergio Rodríguez cuestionan desde hace tiempo determinadas decisiones orgánicas y la estrategia política seguida durante la legislatura. Las fricciones internas se han ido agravando a medida que Vox ha ido perdiendo cohesión y acumulando episodios de desgaste público. En la dirección nacional preocupa especialmente que esta guerra interna termine reforzando al PP de Marga Prohens a falta de un año para las elecciones autonómicas.

La preocupación no se limita únicamente al Parlament. En el partido también empieza a extenderse la inquietud por la falta de definición de las candidaturas de cara a las elecciones municipales y autonómicas de 2027. La dirección nacional todavía no ha designado oficialmente a sus candidatos y, según distintas fuentes, tampoco prevé hacerlo a corto plazo. Ese vacío está alimentando las maniobras internas y la especulación sobre el futuro liderazgo territorial de Vox en Baleares.

Uno de los principales focos de atención se encuentra en Palma. Fulgencio Coll aparece hoy como la opción más sólida para repetir como candidato a la alcaldía, aunque dentro del partido también circulan otros nombres, como el del portavoz de Vox en el Consell de Mallorca, Toni Gili. La pugna entre familias internas no es nueva. Antes de las elecciones de 2023, Jorge Campos ya intentó situar a Gili como cabeza de lista en Cort para desplazar a Coll, por quien mantiene una relación política especialmente fría. Aquella operación no prosperó y el general retirado logró mantenerse al frente del grupo municipal, pero las tensiones nunca desaparecieron del todo.

La sensación de provisionalidad se ha ido instalando progresivamente dentro de Vox Baleares. El partido acabará previsiblemente la legislatura con solo cinco de los ocho diputados con los que arrancó el mandato tras las salidas de Xisco Cardona, Idoia Ribas y Agustín Buades. Esa pérdida de efectivos ha reforzado todavía más la percepción de fragmentación interna y ha alimentado la idea de que Vox funciona actualmente más como una suma de liderazgos personales que como una estructura política cohesionada.

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Pese a ello, en Madrid intentan evitar cualquier imagen de intervención directa sobre la organización balear. La dirección nacional es consciente de que una actuación demasiado visible podría agravar todavía más las tensiones internas. Quien sí ha perdido la confianza total del partido es el vicepresidente del Consell, Pedro Bestard, sobre todo tras el escándalo de los coches oficiales.