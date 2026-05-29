El cuartel de El Bruc abre puertas para mostrar en Barcelona blindados, armamento y habilidades de los ejércitos

Han llegado a Barcelona el tanque Leopard 2E, la plataforma de combate de infantería Pizarro, los blindados Castor y Centauro, los vehículos de alta movilidad táctica VAMTAC, transportes oruga de montaña… y se han posicionado en el cuartel de El Bruc, a la vista de toda la ciudad.

No es por alguna movilización extraordinaria, sino por los festejos que flanquean al Día de las Fuerzas Armadas. Desde este viernes se exponen medios durante el fin de semana en unas Jornadas de Puertas Abiertas en el recinto que es sede del Regimiento Barcelona 63, la mayor fuerza militar de la capital catalana.

En las jornadas de Puertas Abiertas, el Ejército muestra un carro de combate Leopard 2E. / Victòria Rovira

Hasta las 20 horas del domingo 31, las Fuerzas Armadas despliegan ante los visitantes del cuartel de El Bruc elementos muy llamativos de su equipación, vehículos para operaciones especiales, morteros, sistemas de comunicaciones, óptica de visión nocturna, motobombas de la UME y misiles Mistral, entre otros medios.

La Inspección General del Ejército (IGE), con sede en Barcelona, organiza y suministra el material de la exposición. Los carros de combate, a bordo de sus góndolas, han circulado llamativamente estos días por la zona alta de la ciudad hasta entrar en el recinto monumental del cuartel, un conjunto no muy conocido por los barceloneses, pese a que recibió un Premio de Arquitectura en la Exposición Universal de Barcelona de 1929.

Inauguración

Este viernes ha correspondido al comandante militar de Barcelona, el general de Brigada César de Cea, abrir las puertas. La inauguración ha tenido lugar pasado el medio día, y ha conluido con un izado solemne de bandera.

Una pieza de artillería, en el patio de armas del cuartel barcelonés de El Bruc.jpg / Victòria Rovira

La iniciativa de puertas abiertas combina ante la ciudadanía material veterano de guerra hoy aún en uso, como el obús M-109, pieza artillera móvil con 35 kilómetros de alcance, y novedades como el todoterreno Landtrek, militarizado por Iturri, o el distópico 4X4 ligero Neton, para veloces asaltos guerrilleros de personal de operaciones especiales de la Armada.

Los visitantes podrán ver una de las piezas artilleras más potentes del arsenal español, el obús Santa Bárbara de 155 milímetros, con tubo de ocho metros de largo. Configurado como SIAC (Sistema de Artillería de Campaña), puede golpear a 40 kilómetros con munición de alcance expandido.

Hay programado además un ciclo de conferencias, que este viernes aborda el sistema internacional en crisis, y que durante el sábado repasará las misiones ONU de las Fuerzas Armadas en el Líbano y Colombia, así como las de adiestramiento de combatientes ucranianos, que han tenido al Regimiento Barcelona como una de sus unidades anfitrionas.

Y entre medias, lo que en la jerga militar llaman “demostraciones dinámicas”. Las habilidades de los perros de apoyo y la lucha cuerpo a cuerpo son las más llamativas del programa. Hay además una pista de obstáculos habilitada para el público infantil, así como un simulador de avión de combate.

Buque científico

La muestra de las Fuerzas Armadas en Barcelona por la celebración del 30 de mayo no solo tiene como centro El Bruc. También, en el muelle norte del Puerto de Barcelona, la Armada abre al público el buque hidrográfico Tofiño, a bordo del cual los visitantes podrán conocer los trabajos científicos ligados a los levantamientos topográficos costeros, el mapeo del fondo marino y la observación oceanográfica.

Son las labores básicas para la vigilancia naval en las que, a finales del siglo XVIII, se empleó el marino y sabio matemático Vicente Tofiño, que da nombre al barco, el primer científico en hacer un levantamiento exacto del litoral catalán.

La silueta blanca del buque Tofiño, o A32, es conocida en Canarias. Navegando en el Atlántico, su tripulación fue la encargada de modificar el mapa oficial de costas de España, después de que la erupción del volcán Cumbre Vieja modificara, arrojando lava al mar, buena parte del litoral de la isla de La Palma.