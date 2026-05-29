Orriols ultima el fichaje del Míster Girona 2008 como candidato a las municipales de 2027

A un año para las elecciones municipales, los partidos trabajan contra reloj para afinar sus apuestas en las principales ciudades catalanas. Se trata de una labor compleja para todas las formaciones, pero lo es especialmente para partidos de nueva creación como Aliança Catalana. A pesar de tener las encuestas de cara, el partido de extrema derecha no ha crecido al mismo ritmo que sus expectativas y le está costando encontrar candidatos más de lo que su dirección esperaba.

De momento, sigue vacante la plaza de Barcelona. La líder del partido, Sílvia Orriols, había anunciado que revelaría el nombre del candidato el día de Sant Jordi, el 23 de abril, pero pocos días antes reculó y aseguró que la persona prevista se había echado atrás a última hora. No obstante, en Girona, sí estarían ultimando un fichaje.

Se trata del empresario Marc Villafañe, propietario de varias clínicas de salud privadas de la provincia de Girona, como Clínica Lloret, Diagnosi per Imatge Sant Feliu, Baix Empordà Mèdic, Palamós Alfamèdic. Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universitat de Girona (UdG), tiene un posgrado en administración de negocios por la EAE Business School Barcelona (EAE) y otro de ingeniería mecatrónica en la Universitat de Vic (UVic). También es conocido por ser el ganador del premio Míster Girona 2008.

Está previsto que Orriols anuncie su candidatura en los próximos días, coincidiendo con la inauguración de su sede en la ciudad de Carles Puigdemont. Aliança Catalana espera arañar votos a la formación del expresident en su propio feudo, donde los posconvergentes repiten con la exconsellera Gemma Geis como candidata.

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Al margen de las capitales de provincia -en Tarragona y en Lleida tampoco están confirmados los cabezas de lista-, el partido sí ha anunciado candidatos en varias ciudades como Amposta, Berga, Reus, Figueres, Tàrrega, Banyoles, Roda de Ter, Tortosa, Sant Vicenç de Castellet, Mataró, Esplugues de Llobregat o Sant Joan de Vilatorrada, además de Ripoll, donde repetirá la actual alcaldesa y líder de la formación.