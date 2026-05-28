Illa defiende que Catalunya juegue un rol relevante en la industria de defensa: "La seguridad es la primera de las libertades"

Catalunya tiene suficiente "peso y relevancia" en Europa para desempeñar un rol industrial en garantizar la seguridad en pleno cambio de época. Esta es la defensa que ha hecho el president de la Generalitat, Salvador Illa, en el II Fòrum de Prensa Ibérica sobre Pau i Seguretat a Europa, donde ha argumentado que con el seísmo geopolítico que se está viviendo hay que entender la seguridad como "la primera de las libertades", por lo que Catalunya no puede quedar al margen de un sector en el que cuenta con potencial tecnológico e industrial, así como en el de la investigación.

"Tenemos capacidades industriales y un papel importante a jugar y el Govern acompañará y está desplegando políticas, pero lo tiene que hacer el sector, que ya se está posicionando adecuadamente en este reto colectivo", ha asegurado haciendo un llamamiento a potenciar la llamada tecnología dual, cuyos trabajos tanto pueden estar enfocados a un uso civil como de defensa.

El president ha sostenido que garantizar la seguridad de los ciudadanos es la "primera de las obligaciones" que pueda tener un gobierno, pero que si algo están constatando los mandatarios es que ya no son suficientes los estados para asegurarla y que por eso es Europa el espacio en el que hay que "federarse". Especialmente teniendo en cuenta que el "principio de desconfianza" ha acabado aterrizando en la OTAN porque hay dudas de si, en estos momentos y con el papel que está ejerciendo Estados Unidos bajo la batuta de Donald Trump, se cumpliría el artículo cinco, el que establece el principio de defensa colectiva que dicta que un ataque a un país miembro será considerado un ataque contra todos.

Ante este escenario, Illa ha llamado a "no conformarse con ser meros espectadores" para pasar a ser "actores", algo para lo que es necesario tener "voluntad política" para que la Unión Europea no se resigne a ser solo un espacio comercial y económico. "Tenemos que incrementar la acción política y defensiva y destinar recursos", ha concluido. Y donde haya capacidad de influencia y recursos, ha sostenido, debe estar Catalunya exprimiendo toda su capacidad.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, en la inauguración del II Foro Prensa Ibérica sobre paz y seguridad en Europa / FERRAN NADEU

Aquí, el president se ha recreado especialmente en argumentar que es una "falsa dicotomía" cuando se asegura que gastar más en seguridad y defensa va a ir en detrimento de la inversión en el estado del bienestar. "El primer requisito de una política de seguridad es una sociedad cohesionada y no fracturada", ha defendido. Según él, los recursos de más deberían obtenerse, por un lado, de la "generación de prosperidad", algo que ha dicho que están haciendo Catalunya y España; y, por el otro, de un "cambio de escala" en la producción. "Si pasamos de hacer 27 tanques a uno de europeo ganamos en eficiencia", ha subrayado en una referencia velada al objetivo futuro de lograr un ejército europeo común.

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Illa ha hecho esta reflexión durante la inauguración del encuentro organizado por El Periódico, Prensa Ibérica y Activos que aborda las oportunidades de la industria de la seguridad en el actual contexto europeo y el papel que puede desempeñar Catalunya en el desarrollo de este sector como motor económico. El foro está patrocinado por Aeros, el Ayuntamiento de Barcelona, EM&E, la Generalitat de Catalunya, Indra, Oesía, Sateliot y TRC.