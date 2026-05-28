El PSOE Aragón, dividido ante los problemas judiciales: de quienes ven una "persecución" a los que no ven una salida

Hay dos discursos paralelos instalados entre los cargos y militantes del PSOE después de varios días de avances de las investigaciones de la UCO de la Guardia Civil señalando al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero por presunto tráfico de influencias, y la entrada de los investigadores a la sede de Ferraz para recabar información en el caso de Leire Díez. Después de la petición de respeto a la presunción de inocencia de Pilar Alegría y Marcelino Iglesias, las distintas corrientes del partido viven estas horas complicadas con distintas sensaciones.

Los más sanchistas se creen y defienden la teoría de la "persecución" judicial y política contra el presidente Pedro Sánchez, hasta que caiga y convoque elecciones generales. Otras voces del partido en Aragón hablan de "shock generalizado porque Zapatero era un referente". Las dos visiones coexisten en la federación aragonesa, que es oficialmente 'sanchista' desde hace poco más de un año, pero en la que quedan voces soterradas y críticas con la deriva del partido progresista. Eso sí, nadie habla abiertamiente de cómo la situación judicial que rodea al partido y al presidente Sánchez puede mermar la imagen del partido del puño y la rosa.

"Llega un momento en el que las cosas ya ni se comentan. La gente no se fía de nadie. Y es que se junta todo: lo de Ferraz, lo de Zapatero...", comenta un alto cargo que encuentra los calificativos de "sorpresa, hastío y dolor" para definir la situación actual del partido.

Lola Ranera saluda a Zapatero, en el congreso que encumbró a Pilar Alegría, en Zaragoza. / MIGUEL ANGEL GRACIA / EPA

Después de los malos resultados electorales en las sucesivas elecciones autonómicas para los socialistas, otros defienden la entereza de Sánchez y creen que esto forma parte de una estrategia orquestada para llegar por la vía del descrédito al anticipo electoral y al -posible- triunfo de la derecha. "Feijóo no se atreve a presentar una moción de censura y quiere llegar a Moncloa por otras vías, que se lo den todo hecho", comenta un sanchista convencido, que ya no se cree nada de las investigaciones judiciales, y recuerda que, además, en cuanto a Zapatero, el proceso acaba de empezar y queda mucho tiempo para saber y que se juzguen estos hechos.

"Estas semanas se está juzgando la Kitchen y la Púnica, que llevan diez años investigando y qué casualidad que no se habla de eso", comenta un concejal del territorio, que también expresa sus dudas sobre que las sospechas que se están señalando lleguen a tener fondo de verdad. "Desde el minuto uno han estado peleando, diciendo que el Gobierno de Sánchez es ilegítimo, y esto es una cosa más", considera.

En el ala más crítica del PSOE aragonés también hay quien constata que "no hay ninguna corriente alternativa", más allá del siempre crítico Emiliano García Page, que alce la voz ante una crisis de tal nivel. "El partido está totalmente controlado por Sánchez en los territorios y la gente tampoco está reaccionando especialmente, hay una cierta sensación de desamparo, pero nadie se atreve a hablar en alto ni a asumir los costes que eso supone", añade un diputado.

Pero unos y otros coinciden el que el señalamiento del expresidente Zapatero es un duro golpe, están expectantes a su declaración ante el juez, y admiten que cuesta "resistir" al desánimo. "Muchos tenemos el carnet del PSOE de la época de Zapatero", confiesa un diputado, apesadumbrado por la situación. "Era un referente para mucha gente y ahora, ¿qué nos queda?", añade otro socialista zaragozano.

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Otros se niegan a darle credibilidad a lo que está ocurriendo. "Los dos gobiernos de Zapatero han sido los únicos en la historia que no han estado afectados por casos de corrupción", recuerda otra concejala. Pero la enésima crisis del socialismo y los nuevos cauces de la investigación no hacen sino constatar que en el PSOE Aragón hay dos almas que conviven y aguantan con las dudas de qué pasará cuando llegue, primero, el momento de abrir las urnas, y segundo, el de resolver todos estos procedimientos judiciales.