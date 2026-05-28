El PP reclama un pleno extraordinario a Illa por los casos del PSOE bajo investigación

El portavoz del PPC en el Parlament, Juan Fernández, ha reclamado un pleno extraordinario en la cámara para que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, "dé explicaciones sobre las dudas que hay en cuanto a la financiación de la campaña electoral y su conexión con las personas de la trama de corrupción del PSOE".

En declaraciones a los periodistas desde Tarragona, Fernández ha señalado que "siempre que aparece un caso de corrupción del PSOE o del entorno del presidente Pedro Sánchez hay un hilo conductor que nos lleva hasta Salvador Illa".

"Lo hemos visto con el caso de Santos Cerdán, con Ábalos y las obras que se hicieron en Sant Feliu de Llobregat, lo hemos visto con Salazar, que lo contrató el PSC cuando salió de Moncloa. Lo hemos visto también con el caso de Zapatero", ha indicado el portavoz parlamentario de los populares catalanes, que ayer ya solicitaron una comparecencia ante el Parlament.

Asimismo, ha hecho referencia a la petición del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga el caso Leire, de la documentación relativa a la campaña publicitaria del PSC para las elecciones catalanas de mayo de 2024 y la presentada ante la Sindicatura de Comptes de Catalunya y/o el Tribunal de Cuentas.

"Es importantísimo que Salvador Illa salga cuanto antes a dar explicaciones, y no nos sirve con una explicación de 30 segundos ni con una comparecencia en cualquier otro acto. Los catalanes se merecen que Salvador Illa convoque un pleno extraordinario en el Parlament", ha enfatizado.

El portavoz de los populares en el Parlament ha considerado que la conexión de Illa con el caso que afecta al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero "es muy clara".

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"¿Con quién se fue Illa de veraneo en 2025? Con Pedro Sánchez y con Zapatero a La Mareta (Lanzarote) ¿Quién ha salido el primero a defender a Zapatero de una forma tan acérrima? Salvador Illa. Blanco y en botella, el trío de La Mareta, esos tres que se fueron de vacaciones el año pasado a costa de todos los españoles, tramaban, a parte de un golpe a la democracia y desguazar el Estado en Cataluña, también otro tipo de golpes mucho más vergonzosos e inmorales de lo que nos pensamos", ha señalado.