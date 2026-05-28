El portavoz de Vox en Alcalá de Henares, Víctor Acosta, denunciado por presunto acoso sexual y laboral

Víctor Acosta, portavoz de Vox en Alcalá de Henares y segundo teniente de alcalde de la localidad madrileña, ha sido denunciado por presuntos delitos de acoso laboral, acoso sexual, amenazas y descubrimiento y revelación de secretos.

La noticia ha sido confirmada por la dirección regional de Vox Madrid a través de un comunicado oficial. En el escrito, la formación política explica que sus servicios jurídicos ya se encuentran trabajando de la mano de Acosta para analizar detenidamente el contenido de la denuncia, estudiar la documentación y valorar las acciones legales que correspondan. Cabe recordar que el PP y Vox comparten el Gobierno de coalición en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares desde el año 2023, con la alcaldesa popular Judith Piquet a la cabeza.

Vox Madrid pide respeto a la presunción de inocencia y rechaza los juicios paralelos

Ante la gravedad de las acusaciones, la delegación autonómica de Vox ha manifestado su máximo respeto a la Justicia, a los procedimientos judiciales en curso y a todas las personas que puedan resultar afectadas. No obstante, desde el partido han subrayado de manera tajante la importancia de defender el Estado de Derecho, recordando que nadie debe ser condenado por un titular de prensa, una filtración o una denuncia inicial que todavía debe ser examinada por los jueces competentes.

La formación ha asegurado que rechaza sin matices cualquier conducta vinculada al abuso, acoso o amenazas en el caso de que estas queden finalmente acreditadas en los tribunales. Sin embargo, con esa misma firmeza, han mostrado su rechazo hacia lo que consideran "juicios paralelos" que intenten dañar la imagen de su portavoz.

El partido vincula la denuncia a una supuesta estrategia de intimidación política

Uno de los puntos clave en la defensa del partido gira en torno a la labor fiscalizadora que el Grupo Municipal ha venido realizando en el Ayuntamiento. Vox Madrid sugiere de manera abierta que la denuncia contra Víctor Acosta podría responder a un intento de frenar las investigaciones sobre presuntas irregularidades en la gestión local, concretamente las relacionadas con la Ciudad Deportiva Municipal.

De hecho, fue el propio Acosta quien interpuso la denuncia que originó la investigación por parte de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) de la Policía Nacional respecto a la gestión de dicho organismo durante los anteriores mandatos del PSOE.

Por este motivo, desde Vox no descartan que esta acción judicial forme parte de una estrategia de desgaste político y de intimidación para silenciar su actividad en el consistorio. El comunicado concluye haciendo un llamamiento a la prudencia y a la responsabilidad pública, asegurando que el partido colaborará plenamente con la Justicia, pero defendiendo siempre la presunción de inocencia de sus cargos públicos.

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La información sobre este proceso judicial fue adelantada originalmente por el portal web soydemadrid.com.