Estalla la primera crisis del Gobierno PP-Vox en Aragón: Nolasco reta a Bermúdez de Castro en un comunicado

Ni un mes le ha durado la calma a la coalición del Gobierno de Aragón formada por el PP y Vox. A golpe de comunicados, el vicepresidente del Ejecutivo aragonés, Alejandro Nolasco, líder de Vox en la comunidad autónoma, ha abierto una auténtica crisis de gobierno al retar al consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, que se había negado a adoptar una de las medidas que ha reclamado Nolasco en los últimos días, la de llevar policía adscrita a los centros de menores en Aragón.

"Si la consejería responsable de la Unidad Adscrita de la Policía Nacional en Aragón no ve posible u oportuno utilizar a sus agentes para reforzar la seguridad policial en los centros de menas dependientes del Ejecutivo autonómico, buscaremos otras opciones", reza la nota de prensa compartida por la vicepresidencia y la consejería de Desregulación, Bienestar Social y Familia, que se había topado con la negativa de la consejería que dirige Bermúdez de Castro y también con la desacreditación de la otra vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Mar Vaquero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

En la misma tarde en que en otra nota de prensa del equipo de Nolasco han destacado la agresión de un "mena marroquí" en un centro de menores de Movera, el vicepresidente redobla la presión al volver a pedir acciones en una consejería que no está en manos de Vox, sino del PP. Y ha pedido "promover y aplicar, con la mayor urgencia, protocolos de actuación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para reforzar la seguridad policial en los centros de menas (sic)".

La crisis llega después de dos semanas con los consejeros y el vicepresidente de Vox lanzando medidas que exceden el ámbito de sus consejerías, de las competencias del Gobierno de Aragón e, incluso, que bordean la legalidad vigente. Aunque el pacto PP-Vox suscrito el pasado mes de abril consagraba precisamente estos tres principios como claves del acuerdo, la ultraderecha ha tardado poco tiempo en saltárselos por la vía de los hechos.

La vicepresidenta y portavoz del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero. / Cortes de Aragón

Primera crisis después de días de tensión

La muestra del inicio de la ruptura se ha podido ver con el cortafuegos que ha intentado poner la vicepresidenta y portavoz, Mar Vaquero, a las polémicas de Vox en las últimas semanas y días. La vicepresidenta fue la elegida por el presidente del Ejecutivo autonómico, Jorge Azcón, para controlar las relaciones entre los socios, PP y Vox, en esta segunda etapa de su matrimonio político. Ha hecho falta poco tiempo para que se demuestre que su posición estaba más que justificada. En solo dos semanas de Gobierno de coalición se acumulan las polémicas del lado de la ultraderecha, mientras el lado del PP sortea los exabruptos de su socio en silencio.

La comparecencia de la vicepresidenta y portavoz del Gobierno de Aragón tras la celebración del Consejo de Gobierno de este miércoles ha estado plagada de preguntas de los periodistas sobre las últimas polémicas medidas y manifestaciones de los miembros del Gobierno de Vox o de sus diputados en las Cortes de Aragón.

Desde el parón al programa de reparto de fruta en los colegios que anunció sorpresivamente la consejera de Agricultura en su comparecencia en las Cortes, al deseo del diputado David Arranz de que en los comedores escolares haya "mucho cerdo", o que el vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, haya optado en varias de sus apariciones de esta semana por meterse en ámbitos que no son de su competencia, sino de consejeros del Partido Popular. Y por colocar en sus notas de prensa oficiales, con el membrete del Gobierno de Aragón, la terminología propia de la extrema derecha, hablando de "centros de menas", en lugar de centros de menores, que es su acepción correcta.

Vaquero ha tirado de paciencia y de evasivas para sortear las preguntas y las minas que le ha ido dejando su socio por el camino en el corto recorrido de coalición que llevan. Recurriendo a la literalidad del pacto, que subraya que el Consejo de Gobierno no adoptará medidas contrarias a la legalidad vigente, Vaquero ha insistido en que cualquier medida del Gobierno cumplirá las leyes. Y ha dejado en evidencia, sin llegar a pronunciarlo, que varias de las propuestas de Nolasco no están amparadas por esa legalidad vigente.

La semana comenzó con el vicepresidente pidiendo la repatriación del agresor de una mujer en Las Fuentes. La propia vicepresidenta ha reconocido que la petición excede a las competencias del Gobierno de Aragón, otro de los principios marcados a fuego en el pacto PP-Vox. "Es una opinión que voy a respetar. Pero siempre se va a tener en cuenta la legalidad vigente, los procedimientos que estén ajustados a los procedimientos legales. El Gobierno tiene un claro compromiso de dar cobertura a todas las víctimas de la violencia machista y vamos a seguir trabajando para dotar de recursos materiales y personales a todos los centros de atención", ha dicho la vicepresidenta, que es también la consejera competente en materia de violencia de género.

Respecto a la información solicitada a la Delegación del Gobierno sobre la situación de residencia legal del agresor, Vaquero ha despejado el asunto recordando "la limitación que pone la propia ley, que hace imposible conocer los datos identificativos". "El límite de la ley es lo que marca estos casos, pero podemos seguir pidiendo coordinación y colaboración a la Delegación del Gobierno", ha comentado.

También cayó como una bomba la petición de Nolasco de "ordenar reforzar la vigilancia y seguridad en los centros de menores", cuando se trata de una competencia, en este caso, del consejero de Hacienda e Interior, Roberto Bermúdez de Castro. Así ha respondido Vaquero, rechazando también la petición de que haya policía adscrita en los centros: "La Policía adscrita es competencia de la consejería de Hacienda, por lo tango el señor Nolasco lleva una propuesta y, en función de la consideración de la necesidad, tendrá que considerarse. Hoy por hoy no es posible que la policía adscrita vigile estos centros", ha zanjado.

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Y para terminar, el 'cortafuegos' Mar Vaquero ha seguido rechazando que las palabras de los diputados de Vox representen al Gobierno de Aragón, aunque sean quienes con sus votos le sostienen. Lo ha hecho para distanciarse, sin censurar, las polémicas e islamófobas declaraciones del diputado de Vox, David Arranz, que esperaba ver "mucho cerdo" en los comedores escolares de Aragón. "No forman parte del Gobierno las declaraciones que hagan los diputados, hay que separar, nos gusten o no nos gusten", ha declarado.