JUICIO KITCHEN
Fernández Díaz desmiente en el juicio de Kitchen a su 'ex número dos' y niega haberle preguntado en 2013 sobre el chófer de Bárcenas
Francisco Martínez ha asegurado que el que fuera titular de Interior le preguntó en julio de 2013 si sabía que el chófer de Bárcenas era un confidente de la policía
El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz ha desmentido en el juicio de Kitchen a su 'ex número dos' Francisco Martínez y ha negado haberle preguntado en julio de 2013 si el chófer de Luis Bárcenas era confidente de la Policía: "Entre 2013 y 2015 yo no sabía nada de eso", ha afirmado el expolítico del PP, que ha insistido en que conoció la operación parapolicial contra el extesorero del PP por la prensa en 2015.
"Nadie me habló de esa operación Kitchen", ha insistido en varias ocasiones Fernández Díaz, que también ha negado que Francisco Martínez le hubiera enviado mensajes sobre la operativa parapolicial contra el extesorero del PP, que el ex secretario de Estado de Seguridad aseguró en la instrucción le había remitido.
Previamente, Francisco Martínez ha asegurado que Fernández Díaz le pidió que se enterara de la captación de Sergio Ríos: "Yo no tenía ni idea ni el ministro tampoco. Le pregunté a Eugenio Pino, pero no me contesta inmediatamente. Luego me lo confirma y se lo digo al ministro, que nunca me dijo cómo se enteró", ha relatado.
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