Tribunales
David Sánchez llega a la Audiencia de Badajoz entre la expectación mediática y ciudadana
EFE
David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ya se encuentra en el interior de la Audiencia de Badajoz, sede judicial a la que ha accedido por la puerta trasera, como la mayoría del resto de acusados en el juicio por la contratación de éste en la Diputación de Badajoz.
La apertura del juicio, prevista para este jueves a las 10:00 horas, ha congregado a medio centenar de medios de comunicación y un amplio despliegue policial ante las puertas y el entorno de la Audiencia de Badajoz, que refleja el interés mediático por este caso, en el que once personas, entre ellas David Sánchez y el expresidente de la Diputación pacense, Miguel Ángel Gallardo, se sentarán en el banquillo.
El juicio está marcado tanto este jueves como el viernes por las cuestiones previas que las partes -los abogados de los once acusados como los letrados de las siete acusaciones populares- tienen previsto elevar al Tribunal, formado por los magistrados José Antonio Patrocinio Pérez, Dolores Fernández y Emilio Serrano.
De hecho, David Sánchez y Gallardo no declararán en estos primeros días y la previsión del calendario judicial de esta vista es que no lo hagan antes del 4 de junio -algunas fuentes judiciales apuntan a los días 8 y 9-, pues los 42 testigos citados y los nueve investigados restantes declararán antes que ellos dos.
Los once se sientan en el banquillo por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias, si bien las penas solicitadas por las acusaciones se mueven entre los tres años de prisión para David Sánchez y Gallardo y los 18 meses para seis de los restantes, mientras que para tres sólo inhabilitación.
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