Martí, Calvo, Freixa, Cuevillas y Argimon: los posibles candidatos de Junts a la alcaldía de Barcelona

La renuncia de Josep Rius a ser el candidato de Junts a la alcaldía de Barcelona parecía haber despejado el camino para que el actual líder municipal, Jordi Martí Galbis, se hiciera con el puesto. Sin embargo, aún quedan varios capítulos pendientes de escribir en esta larga historia, ya que al sucesor designado por el exalcalde Xavier Trias le han salido otros contrincantes. De momento, solo la diputada en el Congreso Pilar Calvo ha confirmado que presentará candidatura, pero hay más posibles aspirantes que están valorando sus opciones. En este grupo se encuentran la secretaria primera del Parlament, Glòria Freixa, el abogado Jaume Alonso-Cuevillas o el exconseller Josep Maria Argimon. Quien ya se ha descartado, en cambio, es Jaume Giró. Hasta el 4 de junio hay tiempo para presentar candidaturas, la votación será el domingo 21.

El actual líder municipal, Jordi Martí, ya anunció durante el otoño de 2024 que tenía intención de ser el candidato de Junts a la alcaldía. Lo hizo en una entrevista en EL PERIÓDICO poco después de que el exalcalde Xavier Trias lo nombrara su sucesor. "No me descarto en absoluto como candidato de Junts en 2027", afirmó entonces. Pero la designación a dedo por parte de de Trias nunca fue suficiente para que la actual dirección del partido viera su candidatura con buenos ojos. A lo largo de este año se ha intentado convencerlo para que desistiera, con más de una oferta del sector privado, pero ninguna de ellas ha acabado de convencer a Martí, que sigue interesado en el puesto.

También ha anunciado que dará el paso Pilar Calvo. Conocida por su carrera como periodista deportiva, Calvo empezó su trayectoria política en 2017, cuando ocupó un puesto simbólico en la lista liderada por Carles Puigdemont en el Parlament. En 2019 ya formó parte de las listas electorales de Junts en Barcelona, pero no llegó a entrar como concejala. Sí logró un escaño en el Congreso en 2021, tras algunas renuncias. En otoño de 2024 fue elegida presidenta del consejo nacional, el órgano que actúa como parlamento del partido entre congresos.

La actual secretaria primera de la Mesa del Parlament, Glòria Freixa, no ha dado aún el paso. Sin embargo, según fuentes próximas a ella, se está pensando "muy seriamente" si darlo. Freixa es diputada desde 2018 y en la legislatura pasada tuvo un papel destacado como portavoz adjunta del grupo parlamentario. Tras las últimas elecciones, en 2024, fue nombrada secretaria primera del órgano rector de la Cámara y, hasta el pasado mes de diciembre, era la encargada de defender las políticas de vivienda del partido.

El exabogado de Puigdemont Jaume Alonso-Cuevillas ya había expresado públicamente en los últimos meses su voluntad de ser alcaldable y, de momento, mantiene sus aspiraciones. "He manifestado mi disponibilidad. Si finalmente se convocan primarias, como espero, acabaré de decidir. Ya le adelanté al president (Puigdemont) que me siento con fuerza y ganas", apuntó la semana pasada en un mensaje en las redes sociales. Cuevillas ya fue tanteado como alcaldable en 2019, pero su candidatura no prosperó. El letrado, que en su momento era considerado próximo a la expresidenta del Parlament, Laura Borràs, dejó el escaño en febrero de 2024 alegando que su trabajo como abogado no le permitía la dedicación necesaria a la Cámara.

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Finalmente, también está el exconseller de Salut, Josep Maria Argimon, que de momento evita pronunciarse sobre sus intenciones. El partido ya tenía su nombre en el radar hace más de un año, cuando lo introdujo en una encuesta interna para valorar sus opciones electorales, junto a otros nombres como los de Martí o Rius. Argimon se hizo conocido durante la pandemia, cuando era secretario de Salut Pública del Govern. Posteriormente, en 2021, fue nombrado conseller del Govern de Pere Aragonès a propuesta de Junts.