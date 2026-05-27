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La UCO acude a la sede del PSOE en Ferraz, en directo | Última hora de la imputación de Zapatero y la financiación del PSOE

Zapatero, imputado por tráfico de influencias y otros dos delitos en el rescate de la aerolínea Plus Ultra

Análisis Relevante, Whathefav, Gertru...: Quién es quién en la presunta trama de Zapatero

¿Quién es José Luis Calama, el juez que ha imputado a Rodríguez Zapatero?

Sede del PSOE en Ferraz.

Sede del PSOE en Ferraz. / ACN

Cristina Gallardo

Iván Gil

Mariano Alonso Freire

Tono Calleja Flórez

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El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama dio un fuerte impulso a la investigación del caso Plus Ultra y decidió imputar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presunto tráfico de influencias y otros delitos. Lo ha citado a declarar como investigado los próximos 17 y 18 de junio.

A continuación un hilo informativo con la última hora de la imputación al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

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