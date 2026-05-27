Por orden del juez Pedraz
La UCO acude a la sede del PSOE por orden del juez Pedraz por el caso SEPI
Los agentes han llevado un requerimiento a la gerencia del partido del que están pendientes el desarrollo de otras acciones por orden de la Audiencia Nacional en otros puntos de España
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se encuentran desde primera hora de este miércoles en la sede central del PSOE en la calle Ferraz de Madrid por orden del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz para entregar un requerimiento de información en relación con el caso SEPI en el que se investigan presuntas irregularidades en adjudicaciones de la empresa pública, han confirmado a EL PERIÓDICO fuentes próximas a la investigación.
La entrega del requerimiento enviado por el Juzgado Central de Instrucción número 5 se ha dirigido a "los responsables de gerencia" de partido. No obstante, las mismas fuentes señalan que están pendientes otras acciones por orden del juzgado en otros puntos de España, pero no son simultáneas y su naturaleza depende del resultado de esta primera entrega en Ferraz.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional investiga en el caso SEPI a la exmilitante socialista Leire Díez; al empresario vasco Antxon Alonso -'socio' en la empresa Servinabar 2000 del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán- y al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández Guerrero por una presunta trama de adjudicaciones irregulares de obra pública.
La exmilitante socialista Leire Díez tiene abierta otra causa en los juzgados madrileños de Plaza de Castilla por presuntamente haber intentado desprestigiar al jefe de la UCO, el teniente coronel Antonio Balas, y a varios fiscales Anticorrupción, entre ellos, su jefe, Alejandro Luzón, por presuntamente investigar al PSOE.
El caso SEPI, que se encuentra bajo secreto, le correspondió por reparto después de que el titular del Juzgado de Instrucción número 6, Antonio Piña, la asumiera inicialmente por estar de guardia en el momento de sus detenciones. Pedraz ya instruye otro asunto de calado cuya investigación ha trascendido los últimos meses, el de fraude de hidrocarburos en el que está imputado el comisionista del caso Koldo Víctor de Aldama.
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