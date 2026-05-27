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Investigación

La UCO entra en la dirección de la Guardia Civil para interrogar a oficiales por una investigación reservada de filtración de sus operaciones

Entre los casos afectados estaría el que mantiene investigada a la exmilitante socialista Leire Díez

La UCO entra en la sede del PSOE en Ferraz, en directo | Última hora de la comparecencia de Sánchez y la entrada en la sede de la Guardia Civil

Dos agentes de la UCO de la Guardia Civil

Dos agentes de la UCO de la Guardia Civil / Guardia Civil

Juan José Fernández

Cristina Gallardo

Tono Calleja Flórez

Ángeles Vázquez

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Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han entrado este miércoles en la sede de la Dirección General instituto armado, ubicada en la calle Guzmán el bueno de Madrid, para tomar testimonio a al menos dos oficiales en el marco de una “información reservada", cuya apertura se ordenó hace dos meses en relación con la filtración de datos e informaciones de operaciones de esta unidad de investigación, según confirman a EL PERIÓDICO fuentes del Ministerio del Interior.

Otras fuentes señalan que estos oficiales que habrían resultado perjudicados en el presunto complot en el que habría participado la exmilitante socialista Leire Díez contra esta unidad de investigación para desestabilizar causas judiciales dirigidas contra el Gobierno.

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Hace aproximadamente un año, El Confidencial publicó el vídeo de una reunión en el que Leire Díez aparece junto a varios abogados proponiendo ayuda con la justicia a un empresario, procesado por la Audiencia Nacional por un fraude millonario de hidrocarburos, a cambio de obtener información que pudiera utilizarse para perjudicar al número dos de la citada unidad del instituto Armado, Antonio Balas, y a un fiscal Anticorrupción. Díez se viene defendiendo de estas acusaciones asegurando que es una simple periodista buscando información para hacer un libro un caso concreto de fraude de hidrocarburos.

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