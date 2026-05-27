Tres mujeres toman las riendas de la cúpula técnica del Parlament

El Parlament abrirá una nueva etapa a partir del 1 de junio, cuando tres mujeres asumirán el mando técnico de la institución tras los relevos anunciados este miércoles por la Mesa en la secretaría general y la letraduría mayor. Clara Marsán y Anna Casas sustituirán al secretario general, Albert Capelleras, y al letrado mayor, Miquel Palomares. Junto a Anna Torné, que desde el 7 de mayo está al frente de la dirección de Govern Interior, ocuparán los tres principales cargos técnicos de la Cámara. Será la primera vez que estas responsabilidades recaigan simultáneamente en tres mujeres.

"Un perfil joven, vinculado al ámbito tecnológico y a las necesidades digitales que necesitan este Parlament". Así es como presentan fuentes de la Mesa del Parlament a la nueva secretaria general de la Cámara catalana, Clara Marsán, la figura que se encuentra en la cúpula superior de la administración parlamentaria y, bajo la dirección del presidente y de la Mesa, ejerce la jefatura de todo el personal y de los servicios del Parlament, además de desempeñar funciones técnicas de apoyo y asesoramiento. Marsán será la novena persona en ocupar ese puesto desde la restauración de la democracia y la tercera mujer.

Nacida en Barcelona en 1981, llega a la secretaría general tras una trayectoria marcada por la especialización jurídica y académica. Letrada del Parlament desde 2019, ha ejercido tareas de asesoramiento a los órganos de la Cámara, especialmente en materias vinculadas a la ciencia, la tecnología, las universidades y los derechos sociales. Desde 2023 también es secretaria del Consejo Asesor del Parlament sobre Ciencia y Tecnología (CAPCIT). Licenciada en Derecho por la Universitat Pompeu Fabra, cuenta con un máster en Derecho de la Unión Europea y Derecho Internacional Económico y es doctora en Derecho por el European University Institute. Antes de incorporarse al Parlament, trabajó en el ámbito de los derechos humanos, la investigación y la docencia universitaria.

Anna Casas se convertirá a partir de junio en la primera mujer en ocupar la letraduría mayor del Parlament de toda la historia de la institución. Se trata de una persona muy experimentada dentro de la Cámara catalana y con cierto prestigio por los años de experiencia que acredita en su interior. "Tiene un dominio y conocimiento como nadie del Parlament", apuntan fuentes del hemiciclo que han trabajado con ella. Nació también EN Barcelona en 1964 y es licenciada en Derecho por la Universitat de Barcelona y con un máster en Derecho Público y Organización Administrativa por la Universitat Pompeu Fabra. Forma parte del cuerpo de letrados de la Cámara desde 2002.

Durante más de dos décadas ha desarrollado tareas de asistencia y asesoramiento jurídico dentro de la institución y ha asumido distintas responsabilidades internas. Desde 2015 es responsable del departamento de gestión parlamentaria, un área clave para el funcionamiento ordinario de la actividad legislativa que ahora quedará vacante. Ahora, como letrada mayor será la encargada de coordinar todos los servicios jurídcios de la institución.

Anna Torné completa este nuevo triángulo femenino al frente de la estructura técnica del Parlament. Desde el 7 de mayo dirige el área de Govern Interior, una de las plazas con más peso en la gestión interna de la Cámara en todo lo relativo con la plantilla y que llevaba cuatro años vacante. Su nombramiento cierra un proceso largo y polémico, marcado por el cambio de bases que permitió optar al cargo a funcionarios de la Generalitat y no solo al personal interno del Parlament, como avanzó EL PERIÓDICO.

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Torné, funcionaria de la Cámara y hasta ahora jefa de Recursos Humanos, era la apuesta del secretario general saliente, Capelleras, y ya ejercía de facto estas funciones desde 2022, tras la salida del anterior titular, Ferran Domínguez. A diferencia de las otras dos mujeres, que son propuestas por la Mesa y la presidencia del hemiciclo, Torné llega al cargo tras un largo proceso de selección reglado, que se ha prolongado durante más de un año.