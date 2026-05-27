El PSC y Junts se echan en cara la aprobación definitiva de los presupuestos de Orriols en Ripoll

El polvorín en que se ha convertido Ripoll para la mayoría de partidos catalanes, continúa. Después de la polémica abstención de los dos concejales del PSC que permitió que Sílvia Orriols aprobara los presupuestos de este año y que se saldó con la disolución de la agrupación socialista y el nombramiento de dos nuevos ediles por orden de Salvador Illa, este miércoles fue la abstención de Junts a unas alegaciones la que garantizó a la líder de Aliança Catalana el aval definitivo a las cuentas. Una votación que ha abierto una nueva disputa entre ambos partidos, principalmente porque el PSC señala la connivencia de los posconvergentes con la dirigente de extrema derecha.

Fuentes socialistas explican que sus dos nuevos representantes en el ayuntamiento registraron unas alegaciones al presupuesto para "intentar parar" lo que votaron el 9 de abril sus ya exconcejales y escenificar así que están en contra de facilitar la gobernabilidad a Orriols. Se trata de una argumentación en la que alegaban un aspecto técnico que tenía que ver con una dotación económica insuficiente para una parte de los trabajadores municipales, un "error" que consideran que deberá ser enmendado. El pleno debatió si se incorporaban estas alegaciones, algo que, según el PSC, hubiera supuesto que las cuentas tuvieran que volverse a presentar y a votar o bien que la alcaldesa se sometiera a una cuestión de confianza.

Paco Morillo, nuevo concejal del PSC, durante la toma de posesión del cargo este martes en Ripoll / Lourdes Casademont / ACN / ACN

Pero esta votación se perdió por la suma de los siete votos a favor de Aliança, el de Som-hi Ripoll y la abstención de los tres concejales de Junts, mientras que los seis de ERC, CUP y PSC votaron en contra. "Si Junts hubiera votado en contra, se hubiera tumbado el presupuesto", insisten los socialistas, que relatan que durante el pleno Aliança Catalana "pasó unos documentos" a los ediles posconvergentes con los argumentos para desestimar las alegaciones.

Además, los socialistas son ahora especialmente críticos con Junts, después de que el secretario general de la formación, Jordi Turull, acusara a sus concejales de "pactar" los presupuestos con la extrema derecha y les tachara de "incoherentes". "¿Os imagináis qué habría pasado si lo hubiera hecho Junts per Catalunya, la que hubiera caído?", se preguntó de forma retórica durante el consejo nacional del partido celebrado justo después.

Junts rebate al PSC

Fuentes posconvergentes consultadas por EL PERIÓDICO, en cambio, niegan la mayor. Alegan que el presupuesto hubiera quedado aprobado de todas formas y que lo único que se votaba eran las alegaciones "técnicas" de los socialistas. "Pasara lo que pasara, el presupuesto quedaba aprobado automáticamente, ya fuera con la versión aprobada inicialmente en marzo o con las aportaciones del PSC", relatan desde Junts, que además se acogen a que los servicios jurídicos del consistorio pedían "desestimarlas".

Los posconvergentes, ahora liderados por Ferran Raigon, recuerdan que su formación votó en contra de las cuentas el pasado mes de marzo por no contemplar la posible pérdida de una subvención de 3,1 millones de euros y la devolución de esa cantidad. Raigon ya ha sido proclamado como candidato de Junts en 2027.

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Del pleno también ha sido polémica la intervención del nuevo edil del PSC Paco Morillo por haber utilizado el castellano y no el catalán para defender su posición. Fuentes socialistas esquivan entrar en este asunto y se limitan a asegurar que el dirigente es nacido en Uruguay y que, por lo tanto, se "expresa mejor" en castellano.