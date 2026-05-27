PP y Vox preguntan en el Congreso a los vicepresidentes cómo aguantan en un "Gobierno corrupto"

El PP y Vox aprovecharán la sesión de control al Gobierno de este miércoles en el Pleno del Congreso para plantear varias preguntas a los tres vicepresidentes, Carlos Cuerpo, Yolanda Díaz y Sara Aagesen, con el fin de saber cómo aguantan en un Gobierno que los 'populares' tachan de "corrupto" y cuál es "su límite" seguir formando parte.

Ante la ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de visita oficial en Roma para reunirse con el Papa León XIV, la oposición quiere pedir explicaciones en la Cámara Baja a los tres vicepresidentes ante los casos de corrupción relacionados con exdirigentes del PSOE, especialmente tras la reciente imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por el 'caso Plus Ultra'.

En concreto, según consta en el listado de preguntas presentadas para la sesión de control, será la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, quien intente que Cuerpo aclare a la Cámara si "merece la pena formar parte de un Gobierno corrupto".

A continuación, el vicesecretario de Hacienda de los 'populares', Juan Bravo, intentará que el vicepresidente primero confiese si está "satisfecho" con su labor al frente de Economía, mientras que el portavoz adjunto Jaime de Olano busca saber si el Gobierno está "respondiendo a lo que demandan los ciudadanos".

"¿Por qué siguen haciendo daño a España?"

También quiere dirigirse a Cuerpo la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, en su caso para que exponga por qué el Gobierno sigue "haciendo daño a España".

Asimismo, Junts ha puesto el foco en Cuerpo para que responda a su diputado Josep María Cruset cómo gestiona el Ejecutivo los ingresos. Por su parte, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha registrado una pregunta para que hable de las "perspectivas económicas y políticas del Gobierno".

Por otro lado, el secretario general del PP, Miguel Tellado, pretende preguntar directamente a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, "cuál es su límite" para que ella y el grupo que lidera, Sumar, siga apoyando al PSOE tras el caso de Plus Ultra y el resto de supuestas corruptelas que salpican a sus socios.

¿De verdad está satisfecha?

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico también será dardo de los 'populares'. El diputado Pedro Muñoz Abrines quiere saber si está "satisfecha" de su paso por el Gobierno, cuando apenas ha cumplido año y medio en el Ministerio pero en el que ha tenido que sufrir el gran apagón que dejó varias horas sin electricidad a toda la Península.

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Además, el parlamentario 'popular' Juan Diego Requena busca preguntar si Aagesen va a continuar con la política actual de su Ministerio, tendente al cierre progresivo de las centrales nucleares, entre otros objetivos.