Elecciones municipales de 2027
Pilar Calvo se presenta a las primarias para ser candidata de Junts en Barcelona
La candidatura de Junts en Barcelona aviva la pugna entre el núcleo de Puigdemont y el sector convergente
La renuncia de Josep Rius a ser el candidato de Junts a la alcaldía de Barcelona parecía haber despejado el camino para que el actual líder municipal, Jordi Martí Galbis, se hiciera con el puesto. Sin embargo, la decisión de la dirección de abrir un proceso de primarias ha hecho aflorar otros candidatos. Si la semana pasada ya se conocieron algunos nombres de dirigentes que estaban pensando en dar el paso -Glòria Freixa, Jaume Alonso-Cuevillas o Jaume Giró-, este miércoles quien ya ha anunciado que lo hará es Pilar Calvo, diputada en el Congreso y presidenta del consejo nacional de partido, según ha avanzado Rac1 y ha podido confirmar EL PERIÓDICO.
La dirección de Junts tienen previsto constituir la Comissió Municipal Territorial (CMT), el organismo que deberá recibir todas las candidaturas, el próximo 1 de junio. A partir de entonces, se darán tres días para que todos los candidatos anuncien su voluntad de presentarse, por lo que los que aún se lo están pensando tendrán tiempo para hacerlo hasta el próximo 4 de junio, y posteriormente se abrirá un periodo de seis días para que todos ellos logren el aval de un mínimo del 20% de los militantes y simpatizantes de la ciudad. La votación está prevista para el 21 de junio.
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