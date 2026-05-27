El Parlament releva al secretario general y al letrado mayor para dar un "nuevo impulso" a la institución

El Parlament ha dado un vuelco a su dirección y ha renovado los dos cargos técnicos más importantes de la institución -secretario general y letrado mayor-, además de nombrar, tras cuatro años vacante y más de un año de procedimiento interno de selección, la plaza de director de govern interior, un tercer puesto de gran poder dentro de la Cámara.

Fuentes de la Mesa han informado este martes de que el secretario general del Parlament, Albert Capelleras, y el letrado mayor, Miquel Palomares, serán relevados por la letrada de la Cámara Clara Marsan y por la decana del Parlament, Anna Casas, respectivamente, como avanzó EFE. Los cambios entrarán en vigor a partir del 1 de junio. "Es para dar un cambio de rimto y un nuevo impulso al Parlament", apuntan fuentes parlamentarias, que ponen en valor la apuesta por un perfil "joven" en la cúpula técnica de la institución para su modernización.

La nueva directora de govern interior, órgano que dirige toda la plantilla de la Cámara catalana, será Ana Torné. Esta plaza, que ha tardado un año en proveerse, generó polémica entre los trabajadores del Parlament por un cambio en su sistema de provisión, tal y como avanzó EL PERIÓDICO. Hasta el año pasado solo podía optar a ella personal interno, es decir, miembros del cuerpo de funcionarios especializados de la Cámara.

La Mesa, integrada por representantes del PSC (3), Junts (2) y ERC (2), decidió modificar este requisito, de acuerdo con el Estatut del Règim i el Govern Interior (ERGI), al considerar que "se trata de un puesto vacante que es necesario cubrir de forma urgente", según consta en la convocatoria oficial publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). Sin embargo, el procedimiento se ha alargado más de ocho meses.

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La previsión de la Mesa, como ha explicado este diario a lo largo de los últimos meses, era resolver la plaza en enero. La última prueba finalizó el 23 de septiembre, por lo que solo quedaba que el secretario general propusiera un nombre. En el listado de aspirantes figuraban varios excargos del Govern vinculados a Junts y ERC, como también publicó EL PERIÓDICO. El proceso permaneció paralizado durante meses por la falta de acuerdo, según expresan varias fuentes conocedoras. Finalmente, la elegida ha sido Torné, actual jefa de recursos humanos y funcionaria del Parlament, quien, además, ya ejercía de facto el puesto de directora de govern interior desde 2022, cuando su anterior titular, el letrado Ferran Domínguez, renunció a ella para ser nombrado secretario general de la Sindicatura de Comptes.