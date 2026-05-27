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Manos Limpias, ante el juicio al hermano de Pedro Sánchez: "Lo de la denuncia por recortes de prensa ya no cuela"

Su secretario general carga contra la fiscalía por no acusar a los 11 investigados: "Su papel ha sido patético"

Miguel Bernard, secretario general de Manos Limpias.

Miguel Bernard, secretario general de Manos Limpias. / LA CRÓNICA

Belén Castaño Chaparro

Badajoz
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Fue la organización ultraderechista Manos Limpias la que, en mayo de 2024, llevó a los tribunales el supuesto enchufe de David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, en la Diputación de Badajoz. También lo denunció por fraude fiscal, pero ese cargo se archivó. La denuncia fue admitida a trámite por la jueza Beatriz Biedma, quien, casi un año después, acabó acordando el procesamiento de los 11 investigados por tráfico de influencias y prevaricación administrativa.

A pocas horas del inicio del juicio, el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernard se ha congratulado de que este procedimiento judicial no se haya eternizado -como ocurre con otras causas en la Audiencia Nacional, se ha quejado- y que los acusados se sienten desde este jueves en el banquillo. "La denuncia por recortes de prensa ya no cuela", ha defendido Bernad, en referencia a lo que considera "un mantra" que utilizaron quienes querían perjudicarlos y que el caso no saliera adelante.

En este sentido, ha señalado que lo que algunos rebajaron a recortes de prensa, eran "noticias criminis, que los periodistas de investigación hacen con toda objetividad", ha defendido. De lo contrario, según Manos Limpias, el juzgado no hubiera admitido la denuncia a trámite y hubiera actuado contra ellos por denuncia temeraria.

Expectativas

"Dado como ha sido la instrucción, de todas las pruebas existentes y las ratificaciones de la Audiencia Provincial, espero que haya una sentencia condenatoria tanto para el hermano de Pedro Sánchez, como para Gallardo y el resto de investigados", ha dicho.

Bernard ha calificado como "impecable" la instrucción de la causa, frente a lo que ha tachado de "patético papel de la fiscalía", que pidió su archivo, a la que acusa de estar "politizada".

"Los investigados han tenido la protección del ministerio público, la Abogacía del Estado y de la Agencia Tributaria, que han actuado de forma descarada para proteger, nada más y nada menos, que al hermano del presidente del Gobierno y a quien fuera secretario general del PSOE en Extremadura", ha criticado.

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