Junts, PP y Vox piden la comparencia de Illa para aclarar los gastos del PSC en la campaña de 2024

Las causas judiciales en las que está inmerso el PSOE, desde el caso Plus Ultra que afecta al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero hasta el caso Leire Díaz, empiezan a salpicar también al PSC, algo que la oposición parlamentaria en Catalunya no piensa dejar pasar. Especialmente, después de que la Audiencia Nacional haya requerido a los socialistas toda la documentación sobre la campaña electoral de Salvador Illa en 2024: contratos, facturas, gastos en propaganda, publicidad y servicios electorales. Se trata de los comicios en los que se convirtió en president de la Generalitat y, a su vez, en el principal apoyo político de Pedro Sánchez. De momento, Junts, PP y Vox ya han pedido la comparecencia de Illa en el Parlament.

La reacción de Junts no se ha hecho esperar y ha tachado de "muy grave" la petición de información realizada por la Audiencia Nacional. Así lo ha afirmado la líder de Junts en el Parlament, Mònica Sales, al tiempo que ha exigido la comparecencia del president Illa para que dé explicaciones ante la Cámara. "Que hagan pública toda la información y que den todas las explicaciones y todas las garantías", ha reclamado Sales, que también ha aprovechado la ocasión para denunciar que Junts tuvo que afrontar la campaña en condición en "desigualdad" de condiciones, ante la imposibilidad de Carles Puigdemont de hacer actos en Catalunya.

La dirigente posconvergente ha prometido "lealtad institucional" y "respeto a los procedimientos judiciales", pero también ha garantizado que su partido tendrá una actitud de "firmeza" en la defensa de la "calidad democrática del país". "Catalunya no merece un Govern instalado en el silencio", ha concluido, a pesar de que por el momento el juez solo ha pedido información y no ha señalado ninguna irregularidad.

Huawei y Zapatero

El partido ya había registrado este miércoles por la mañana una petición de comparecencia del president por el otro caso que afecta a los socialistas y, especialmente, a Rodríguez Zapatero. Concretamente, los posconvergentes quieren saber los vínculos de la Generalitat con la empresa china Huawei, tras las últimas informaciones que relacionan el expresidente español con esta compañía. También a este caso se ha referido Sales durante su comparecencia urgente. La dirigente de Junts se ha quejado del contrato que la administración firmó con Huawei por valor de 127 millones de euros, y ha recordado los avisos de la UE respecto a esta tecnológica.

Puigdemont también ha reclamado al president que rinda cuentas con la ciudadanía. "Menos victimismo y más explicaciones", ha anotado desde sus redes sociales, que ha puesto en duda el "interés" de Illa por este país, al que viajó en julio de 2025.

Es la cuarta vez que Junts pide al president que comparezca para dar explicaciones ante la Cámara durante esta legislatura, petición a la que deben sumarse también las dirigidas a consellers, tanto en el pleno como en las comisiones correspondientes.

Críticas también de PP y Vox

Junts, sin embargo, no ha sido el único partido que ha pedido explicaciones al president. También lo ha hecho el portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, que ha exigido al Govern que haga pública la agenda completa del viaje a China, así como las reuniones mantenidas por Illa, sus consellers y altos cargos con representantes de la tecnológica. La formación sostiene que el Executiu debe despejar cualquier duda sobre un contrato que afecta, según los populares, a servicios sensibles de la administración catalana, entre ellos dependencias de los Mossos d’Esquadra, sedes judiciales, parques de bomberos, hospitales y centros educativos.

Los populares han registrado su propia petición de comparecencia, pero ya avanza que apoyarán a la de Junts para que tenga mas posibilidades de prosperar, informa Gisela Boada. El partido liderado en Catalunya por Alejandro Fernández acusa directamente al PSC de "financiar ilegalmente la campaña", aunque el escrito del juez que instruye la causa que afecta a Leire Díaz, de momento, solo ha pedido información.

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Vox, por su parte, ha hecho lo propio y ha pedido conocer "cómo y quién" pagó la campaña electoral del PSC y si "alguna empresa china o algún miembro de la trama criminal de Zapatero y Sánchez".