Jaume Giró no se presentará a las primarias de Junts para ser candidato en Barcelona

El exconseller de Economia Jaume Giró no se presentará a las primarias de Junts para liderar la candidatura del partido en Barcelona, según ha explicado él mismo a través de un comunicado. Su nombre había sonado en múltiples ocasiones y, de hecho, el secretario general de la formación, Jordi Turull, le citó la semana pasada para comunicarle que el partido elegiría finalmente su candidato a través de una votación interna, que finalmente tendrá lugar el 21 de junio.

En el comunicado, Giró expresa que no tiene intención de concurrir, a pesar de destacar que "militantes, simpatizantes y cuadros del partido" le hayan "animado" a dar el paso, y también reitera sus discrepancias con la dirección actual de la formación.

Giró dejó el escaño en el Parlament y su puesto en la ejecutiva del partido el pasado mes de septiembre por discrepancias con la cúpula. Entonces, el exconseller, que siempre ha sido del ala del partido más proclive a pactar con los socialistas, afirmó que "las orientaciones del partido" no coincidían con su "forma de entender la política". "Hoy, aquellas razones mantienen plenamente su vigencia y mi determinación permanece intacta", reza ahora el exconseller.

El posconvergente ha evitado apoyar públicamente a otro candidato, pero sí ha deseado que Junts articule "una candidatura sólida, integrada por perfiles de personas preparadas, competentes y responsables" y ha deseado que las próximas elecciones municipales -en 2027- "permitan la formación de un gobierno que garantice la prosperidad de Barcelona y de toda su ciudadanía".

Giró ya había intentado participar en un proceso interno de elección de candidato en 2023, en este caso para ser el candidato de Junts al Congreso. Sin embargo, acabó retirando la candidatura a instancias de Carles Puigdemont.

Los otros candidatos

Quién sí dará el paso es el actual líder municipal, Jordi Martí, y Pilar Calvo, diputada en el Congreso y presidenta del consejo nacional del partido, mientras que Glòria Freixa y Jaume Alonso-Cuevillas están valorando si dan el paso.

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La dirección de Junts tiene previsto constituir la Comissió Municipal Territorial (CMT), el organismo que deberá recibir todas las candidaturas a las primarias, el próximo 1 de junio. A partir de entonces, se darán tres días -hasta el 4 de junio- para que todos los aspirantes anuncien su voluntad de presentarse, y posteriormente se les dará un periodo de seis días más para lograr el aval de un mínimo del 20% de los militantes y simpatizantes de la ciudad. La votación está prevista para el 21 de junio.