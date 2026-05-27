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Estudio sobre la desinformación

Encuesta CIS: Los españoles señalan a Vox y al PSOE como los partidos que más bulos propagan

El 85% de los ciudadanos consideran que la desinformación y la manipulación de imágenes o vídeos suponen una amenaza para la democracia

Dos estudiantes, realizando un trabajo sobre 'fake news' en clase.

Dos estudiantes, realizando un trabajo sobre 'fake news' en clase. / Ricard Cugat

Jose Rico

Jose Rico

Barcelona
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El 85% de los españoles consideran que la desinformación, los bulos y la manipulación de imágenes o vídeos suponen una amenaza para la democracia y el 86% apuesta por "regular y sancionar de forma más severa la divulgación de informaciones falsas". Son las principales conclusiones de un estudio sobre "desinformación y humor" publicado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que también revela que un 61,2% de la ciudadanía señala a la política como el ámbito donde más desinformación se produce, y que un 91,7% cree que hay partidos que utilizan medios para desinformar.

A la hora de señalar culpables y determinar qué partidos usan en mayor medida la desinformación, Vox y el PSOE son los que salen peor parados. Uno de cada tres encuestados (34,2%) apuntan a la formación ultra de Santiago Abascal, y el uno de cada cuatro (23,7%) responsabiliza principalmente a los socialistas. El resto de partidos quedan a gran distancia: el 7,7% señala al PP; el 1,4%, a Podemos, y el 0,4%, a Se Acabó la Fiesta. Un significativo 20,3% de los españoles entienden que todos los partidos políticos emplean la desinformación, un fenómeno que para el 56% contribuye "mucho" a manipular la opinión pública, y que para el 42,9% erosiona la estabilidad de los estados y las instituciones.

¿Chistes en la política?

El estudio, elaborado entre el 4 y el 19 de mayo sobre una muestra de 3.493 entrevistas, constata que el 47,7% de los ciudadanos perciben que España es un país en el que circulan "muchos bulos e información falsas" mientras que para un 43,7 % se propagan "bastantes". El 81,9% reconoce que le preocupa la divulgación de 'fake news' y un 88% estaría de acuerdo con que las redes sociales (principalmente Facebook, Instagram y X) cumplieran obligatoriamente un código de principios para combatir la desinformación.

Respecto al uso del humor y los chistes en el debate político, aunque en algunos casos puedan difundir hechos falsos, el 55,7% de los españoles opinan que no deberían utilizarse, frente a un 38,9% que se muestra partidario de emplearlos con total libertad. Uno de cada tres ciudadanos (32,1%) afirman que "rara vez o nunca" reciben chistes o memes, mientras que al 29,1% le llegan a diario. Sobre el tipo de chanzas que se reciben, los chistes o memes políticos superan el 60%, seguidos por los referidos a mujeres e inmigrantes.

Libertad para hacer humor

Respecto al humor que más gusta, el 56,5% de los entrevistados se decantan por el irónico o sarcástico y un 16,8%, por el humor absurdo. El sondeo refleja que al 53% le incomoda el humor sobre temas sensibles, como la inmigración, y al 52% le molesta que se haga humor sobre asuntos de género. El humor sobre temas religiosos irrita al 33% y el humor sobre temas políticos incordia a uno de cada cuatro españoles (25%). Y el 44,4% opina que el humor debe de tener límites que no deberían traspasarse "en algunos casos", y el 38,4%, "claramente".

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A la pregunta de si en España hay actualmente libertad suficiente para hacer humor sobre cualquier tema, el 24,4% considera que sí y el 38,5% asegura que "depende de los casos". En comparación con hace diez años, el 24,7% opina que el humor en España es "mucho más limitado", y el 30,8%, "algo más limitado". Un 43,5% de los españoles reconocen dejar de hacer un chiste o un comentario cómico "algunas veces" por miedo a que pudiera ser malinterpretado, y un 13,3% se contiene "muchas veces".

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