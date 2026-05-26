El Govern activará antes del verano el plan de pueblos con 100 millones para un centenar de municipios

Los presupuestos de la Generalitat anunciados la setmana pasada destinarán 400 millones de euros entre 2026 y 2030 a un plan de pueblos para ayudar a los municipios de menos de 5.000 habitantes a impulsar proyectos que ahora mismo no están a su alcance por falta de recursos. Hecho el anuncio, faltaban los detalles. Este martes, el conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha explicado que la primera convocatoria del plan se activará antes del verano con una primera dotación de 100 millones de la que se podrán beneficiar, según cálculos del Govern, entre 90 y 100 municipios.

El conseller ha dado los detalles en una comparecencia en el Parlament para explicar las cuentas de su departamento. Es el trámite por el que tienen que pasar todos los miembros del Govern antes de que se vote en el pleno la admisión a trámite de la ley presupuestaria para que empiece su recorrido parlamentario. Dalmau ha dedicado una parte de su exposición a este plan de pueblos, que ha considerado que "es uno de los proyectos más bonitos que incluye el presupuesto". Un proyecto que tiene que mejorar "la cohesión social del país" a través de la "transformación" de pueblos y ciudades.

La Generalitat ya puso en marcha en esta legislatura un plan de barrios -inspirado en el proyecto original del tripartito- para rehabilitar y regenerar varias zonas urbanas de Catalunya, pero se encontró con un problema: que las ayudas iban a parar a municipios grandes y medianos. "Los pueblos pequeños empezaron a levantar la mano", explican desde del Govern. Es por esto que el ejecutivo catalán, pactado y negociado con ERC -Dalmau ha agradecido la disponibilidad de los republicanos-, han puesto en marcha este plan de pueblos para poder aportar recursos también a localidades de menor tamaño.

Catalunya tiene poca población rural porque la mayoría de los habitantes se concentran en los municipios urbanos. / Generalitat de Catalunya

Los recursos del plan se podrán destinar a cuatro grandes tipologías de proyectos. En primer lugar, a rehabilitar núcleos urbanos, es decir, a la mejora de calles y plazas, además del impulso de reformas en accesibilidad e iluminación. En segundo lugar, a la recuperación de patrimonio histórico de edificios de uso público para potenciar el turismo rural; en tercer lugar, a la rehabilitación de viviendas y la eficiencia energética para intentar paliar la crisis habitacional y, en cuarto y último, al impulso de polígonos de actividad económica.

La idea del Govern es anunciar las bases de esta primera convocatoria en julio; publicar la convocatoria formal en otoño -entre octubre y noviembre-, y comunicar la primera lista provisional de municipios beneficiados en diciembre. La lista definitiva, para la primavera del año que viene. En conversación con EL PERIÓDICO, el secretario de Governs Locals, Xavier Amor, argumenta que este programa evidencia "el compromiso político" del Govern con los ayuntamientos. "Empatizamos con alcaldes y alcaldesas y les hablamos de tu a tu", sostiene.

Cuatro tipos de aspirantes

Estos 100 millones de esta primera convocatoria tendrán, a su vez, cuatro tipos de aspirantes. En primer lugar, 21 millones serán para municipios más pequeños de 500 habitantes y también para las 65 Entidades Municipales Descentralizadas (EMD) que hay en Catalunya. Podrán aspirar a proyectos de un máximo de medio millón de euros que serán financiados al 100%. En segundo lugar, otros 25 millones serán para municipios de entre 501 y 2.000 habitantes con proyectos de un máximo de un millón de euros.

También habrá 30 millones previstos para pueblos de entre 2.000 y 5.000 habitantes para proyectos de un máximo de dos millones y, finalmente, 24 millones para capitales de comarca de menos 15 habitantes y para proyectos de un máximo de seis millones. La importancia del plan radica en que en Catalunya hay 730 municipios de menos de 5.000 habitantes de un total de 947. Eso es 8 de cada 10, es decir, la mayoría. En el viven 1,3 millones de catalanes.

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Dalmau ha aprovechado la comparecencia para celebrar que, esta vez sí, Catalunya tendrá presupuestos tras el pacto con ERC y los Comuns. El conseller ha agradecido el "esfuerzo" de estos dos partidos para acordar las cuentas en un momento político que no es propicio para ello. El Gobierno de Pedro Sánchez no ha conseguido aprobar ningún presupuesto en tres años de mandato. "Acordar en sí mismo es un acto de valentía", ha resumido.