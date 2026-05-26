El Parlament pone en marcha la primera formación anticorrupción a los diputados

El Parlament ha puesto en marcha su primer curso para formar a los diputados en materia anticorrupción, una reclamación que el Observatori Ciutadà contra la Corrupció lleva años planteando a la Cámara catalana. Este organismo, que desde 2020 organiza cumbres bianuales en el Parlament para hacer seguimiento de los compromisos anticorrupción de los partidos, reclama que los representantes públicos dispongan de más herramientas de sensibilización y prevención frente a posibles conductas fraudulentas. Tras años como asignatura pendiente, la institución ha activado una primera formación bajo el título "Introducción a los conflictos de interés como riesgos". El curso, de carácter voluntario, está coordinado por la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC).

Fuentes parlamentarias explican a este diario que se han inscrito unas 70 personas, aunque no todas ellas son parlamentarios. La formación se dirige a "diputados, personal técnico y directivo al servicio de las instituciones públicas, altos cargos y personal eventual que tenga funciones de asesoramiento", según consta en la documentación del curso a la que ha accedido EL PERIÓDICO. El plan formativo se desarrolla entre el 15 y el 30 de mayo en formato telemático con una duración entre tres y cinco horas, a través del aula virtual de Antifrau y se completa con una única sesión presencial prevista para el 4 de junio, de 12.30 a 14.30 horas, en el Parlament.

Pleno del Parlament. / PARLAMENT

La iniciativa da cumplimiento al acuerdo número cinco de la III Cumbre contra la Corrupción, que, a su vez, ya recogía una reivindicación formulada en la primera y la segunda edición de estos encuentros, en concreto en los acuerdos 17 y 2. En ellos se reclamaba la elaboración de un "plan de formación del Parlament" dirigido a los diputados. Hace dos semanas, durante la comisión de asuntos institucionales, el vocal que coordina estos encuentros, Albert Martín, criticó, sin embargo, que este curso representara solo "una parte" de lo que, a juicio del Observatori, debería ser un verdadero plan de formación, con planificación de contenidos, calendario y continuidad garantizada más allá de una legislatura concreta.

Un "primer paso"

Fuentes de la Mesa del Parlament explican a este diario que la puesta en marcha de la sesión formativa supone "un paso" en una materia que hacía tiempo que estaba pendiente. A partir de ahora, añaden, la Cámara seguirá trabajando para avanzar en su implementación, aunque admiten que no se puede garantizar su continuidad en caso de cambio de legislatura si no queda blindada normativamente. Una de las fórmulas planteadas sería incluir en el manual de comportamiento la obligación de realizar este curso -u otras formaciones similares-, para que se contemplen penalizaciones para quienes no lo hagan, una idea que, por ahora, no está encima de la mesa. "Debemos poner en valor que sea el primer curso para luchar contra la corrupción", deslizan las mismas fuentes.

El curso se centra en los conflictos de interés y parte de la idea de que son situaciones de riesgo más habituales en las instituciones públicas de lo que a menudo se cree. La formación plantea cuestiones básicas sobre cómo identificar este tipo de situaciones, cómo distinguir entre un conflicto de interés real, potencial o aparente, qué relación existe entre estos conflictos y los actos de corrupción, y qué consecuencias puede tener para una institución pública no detectar ni gestionar adecuadamente estos riesgos.

Colaboración con Antifrau

El director de la Oficina Antifrau, Josep Tomàs Salàs, ya vio necesario, en una entrevista con EL PERIÓDICO, que el Parlament avanzara en la formación en esta materia, que considera una herramienta imprescindible para tratar de atajar la corrupción en las instituciones. De hecho, Tomàs Salàs trasladó en su primera reunión con el presidente del Parlament, Josep Rull, cuando asumió el cargo a principio de año, que la Oficina estaba a disposición para colaborar e impartir este curso en materia de integridad a los diputados, con un programa que ya despliega en otras instituciones. Desde Antifrau también defienden la necesidad de extender este aprendizaje a otros ámbitos de la sociedad, como las universidades, mediante asignaturas curriculares.

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Con este curso, el Parlament da un primer paso en la incorporación de herramientas específicas de prevención y sensibilización anticorrupción para diputados, cargos públicos y personal vinculado a la toma de decisiones institucionales. El reto, según las entidades que desde hace años reclaman medidas de este tipo, será comprobar si esta primera experiencia voluntaria se consolida y avanza hacia una formación más sistemática, obligatoria y estable dentro de la Cámara catalana.