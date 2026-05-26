Junts y la CUP presentan una enmienda a la totalidad a los presupuestos de Illa: "Es un Govern en quiebra"

Si el pasado viernes fueron PP y Vox los partidos que anunciaron una enmienda a la totalidad de los presupuestos de Salvador Illa, este martes lo han hecho Junts y la CUP. Las dos formaciones han anunciado su veto a las cuentas, que se someterán a una primera votación el próximo 4 de junio. Aunque el proyecto de los dos partidos es muy diferente, las dos formaciones hacen el mismo diagnóstico: consideran que el Govern está en "quiebra" y que sus cuentas -pactadas con ERC y los Comuns- no resolverán los problemas actuales de los catalanes.

Para los posconvergentes, se trata de la "constatación de un Govern en quiebra". Así lo ha afirmado la líder del partido en el Parlament, Mònica Sales, que ha dado por hecho que se trata de unas cuentas pensadas para "intentar aguantar a un Govern que hace aguas" y no en beneficio del "país". "Estos Presupuestos consolidan una manera de gobernar que el país ha sufrido durante estos últimos 2 años y que, obviamente, Catalunya no merece", ha denunciado Sales, que ha asegurado que su enmienda es un rechazo a la "supeditación" del PSC respecto al PSOE, a las "renuncias constantes" de ERC y al "extremismo" de los Comuns.

Preguntada por el nuevo modelo de financiación pactado en enero entre ERC y el Gobierno, y que ahora deberá materializarse en el Congreso, Sales lo ha tachado de "migajas". "Queremos el pan entero", ha concluido, usando un lema de la CUP que hizo fortuna durante el 'procés'.

Laure Vega, diputada de la CUP. / LALI PUIG

Los anticapitalistas, por su parte, también han criticado las cuentas de Illa y las han tachado de "oportunidad perdida" para "resolver" los problemas de los ciudadanos. La diputada Laure Vega ha denunciado que el presupuesto no da respuesta a las demandas del colectivo de docentes, ni incluye medidas para "mitigar" la inflación en los precios de la cesta de la compra. Vega ha acusado al Govern socialista de "falta de ambición" y de no tener "capacidad" de escuchar a la ciudadanía. "El Govern funciona como Rodalies, dice que hay 'normalidad' en el servicio, pero esta normalidad es un desastre", ha rematado.

Dictamen al CGE

La CUP, no obstante, ha descartado recurrir las cuentas al Consell de Garanties Estatutarias (CGE), ya que ha asegurado que su discrepancia con el Govern es "política", mientras que Junts ha evitado avanzar escenarios. El PP, en cambio, sí apuntó la semana pasada que pediría a esta órgano un informe sobre el encaje legal del proyecto. Que uno de los partidos de la oposición recurriera al CGE implicaría un retraso de un mes en la aprobación definitiva de las cuentas, por lo que entrarían en vigor a principios de agosto y no de julio.

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Los Comuns, por su parte, han aprovechado las ruedas de prensa celebradas este martes en el Parlament para defender las cuentas y criticar a Junts, al que ha rebateado como el partido del "no a todo". Además, les ha acusado de ser el partido de la patronal Foment del Treball y de trasladar a la Cámara catalana los postulados de su presidente, Josep Sánchez Llibre.