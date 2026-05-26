El Govern alarga a 2029 la fecha en que la hacienda catalana estará preparada para recaudar el 100% del IRPF

El Govern ha aprobado este martes una hoja de ruta que prevé que la Agència Tributària de Catalunya (ATC) esté preparada para recaudar el 100% del IRPF en 2029, un objetivo que admite que está condicionado a que se logren las mayorías necesarias en el Congreso de los Diputados para poderlo materializar. Se trata de una fecha que alarga un año el calendario inicialmente anunciado por el president de la Generalitat, Salvador Illa, que hace nueve meses fijó en 2028 el momento en que la hacienda catalana estaría capacitada para gestionar este impuesto, una aspiración fruto del acuerdo de investidura con ERC que hizo embarrancar el primer intento de aprobar los presupuestos.

El contrato programa que ha aprobado el Govern este martes, fruto del pacto para las cuentas con los republicanos sellado hace una semana, supone una inversión global de 527 millones de euros en los próximos tres años para afrontar un incremento de plantilla y el proceso de transformación tecnológica de la ATC para robustecer su estructura y estar en disposición de recaudar todos los impuestos, empezando por el IRPF.