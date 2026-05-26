Cotrina y Guardiola se reúnen por primera vez este martes con sanidad y vivienda sobre la mesa

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, y la presidenta de la Junta, María Guardiola, se reunirán este martes en una cita marcada por la preocupación socialista ante el arranque del nuevo Gobierno regional y por asuntos como la sanidad y la vivienda. El encuentro, solicitado por el PSOE, llega cuando se cumple el primer mes de la toma de posesión de Guardiola y después de varias semanas en las que la oposición ha acusado al Ejecutivo de PP y Vox de estar instalado en el "lío" y la "parálisis".

El portavoz del PSOE extremeño, Manuel José González Andrade, ha señalado este lunes que los socialistas esperan que la presidenta "sepa dialogar, quiera dialogar y que escuche" a un partido que, según ha defendido, tiene "experiencia de gobierno" y puede aportar "seguridad" a la región. "Esperamos que el líder del Partido Socialista salga de allí, al menos, con la sensación de que la presidenta le ha escuchado", ha indicado.

El portavoz del PSOE de Extremadura, Manuel González Andrade, en una rueda de prensa en la sede regional del partido / PSOE

Sanidad y vivienda

González Andrade ha enmarcado la reunión en un contexto que, a juicio del PSOE, está marcado por una sucesión de conflictos abiertos en la comunidad. Entre ellos, ha citado la situación de los servicios de UCI de Badajoz, donde, según ha dicho, los trabajadores se han manifestado por una "presión asistencial brutal", por el incumplimiento de ratios y por el "abandono institucional" que aseguran sentir por parte de la Junta.

La vivienda ha sido otro de los ejes de su intervención. El portavoz socialista ha criticado la posición del Ejecutivo autonómico ante el plan estatal de vivienda para Extremadura, dotado, según ha señalado, con 210 millones de euros, y ha reprochado que la Junta no quiera colaborar con 84 millones. "Llevamos prácticamente tres años sin una política de vivienda en esta comunidad autónoma y ni trabajan ni quieren que otros lo hagan", ha afirmado.

Para el PSOE, estos asuntos tienen consecuencias directas sobre la vida cotidiana de los extremeños. González Andrade ha defendido que la reunión "urgía" porque a los socialistas les preocupa "lo que está ocurriendo", el futuro de Extremadura y los efectos que, a su juicio, está teniendo la falta de gestión del nuevo Ejecutivo autonómico.

Críticas al primer mes de Gobierno

El portavoz socialista ha hecho balance del primer mes de Guardiola al frente de la Junta y ha acusado al Gobierno de PP y Vox de no haber arrancado. Según ha señalado, Extremadura vive momentos de "incertidumbre y falta de coordinación" entre los dos partidos que forman parte del Ejecutivo.

González Andrade ha sostenido que la Administración autonómica se ha convertido en un escenario de "contradicciones, inacción, falta de decisiones y abandono institucional". En esa relación de críticas ha incluido también conflictos relacionados con la limpieza de los hospitales de Badajoz, la enfermería familiar y comunitaria, las clases de lengua árabe en Talayuela, las técnicas de educación infantil, la dependencia, la ganadería y los centros de transporte dependientes de la Junta.

"Guardiola tuvo la oportunidad de elegir entre estabilidad y lío y eligió el lío y eligió el ruido", ha afirmado el portavoz socialista, que ha insistido en que el PSOE quiere visualizar en la reunión de este martes una alternativa basada en la gestión frente a la confrontación.

Los presupuestos, bajo sospecha

Aunque los presupuestos no se han presentado como el eje de la reunión, el anuncio de las nuevas cuentas autonómicas ha entrado también en la valoración política del PSOE. Guardiola ha avanzado que el Consejo de Gobierno aprobará esta semana los Presupuestos Generales de Extremadura para 2026, que superarán los 8.800 millones de euros e incluirán 500 millones más para Sanidad y Dependencia y 170 millones más para Educación.

González Andrade ha respondido que "ya era hora", pero ha advertido de que el debate no debe quedarse en la cifra anunciada. "No se trata solo de lo que anuncie o de la cantidad que anuncie, se trata después de cómo se ejecute la cantidad que anuncia y también que se ejecute", ha señalado.

Sin margen para ejecutar

El portavoz socialista ha cuestionado el margen real para aplicar las cuentas, al recordar que la comunidad está ya "prácticamente en junio" y que entre septiembre y octubre comienza a cerrarse el ejercicio presupuestario. Por eso, ha avisado de que el anuncio puede quedarse en "humo" si apenas queda tiempo para ejecutarlo.

Además, ha asegurado que, según la información de la que dispone el PSOE, el aumento de recursos de la Junta para la Administración local en estos presupuestos será de "cero euros". González Andrade ha hablado de una congelación del Fondo de Financiación Incondicionado a los Ayuntamientos y de los recursos destinados a las entidades locales, algo que, según ha advertido, dejaría a los municipios con menos capacidad real para gestionar en un contexto de subida de costes.

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Con este escenario, la reunión entre Cotrina y Guardiola abrirá el primer contacto institucional entre ambos en una legislatura recién iniciada. El PSOE la presenta como una cita necesaria para que la presidenta escuche a la oposición; la Junta, por su parte, llega a la semana en la que prevé aprobar sus primeras cuentas junto a Vox.